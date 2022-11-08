Українці виступили проти встановлення головної ялинки країни: "Кошти на придбання, монтаж та обслуговування краще витратити на допомогу ЗСУ"

Мер Києва Віталій Кличко вже розкрив таємницю, якою цьогоріч буде головна ялинка країни. Однак українці задуму не оцінили та вже створили петицію про скасування встановлення різдвяного дерева.

Все через те, що, на їхню думку, встановлювати ялинку у період війни, є недоречним. Про це мовитьс я у тексті відповідної петиції.

Авторка петиції Наталія Попович наголошує, що кошти на придбання ялинки, її монтаж та обслуговування краще витратити на допомогу ЗСУ чи внутрішнім переселенцям.

Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми, як свідомі мешканці столиці, можемо цьогоріч обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне свято, на яке очікує кожен українець, – це День Перемоги, – наголосила вона.

Станом на 19:30, 8 листопада, петиція назбирала вже трохи більше за 4000 голосів. Для розгляду її у Київській міській раді потрібно загалом 6000 голосів.