"Навіть якби це Чикатило був. Ну і що?": киянка "прославилася" в мережі після протесту проти знесення пам'ятника Чкалову

"Навіть якби це Чикатило був. Ну і що?": киянка "прославилася" в мережі після протесту проти знесення пам'ятника Чкалову

У Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Демонтаж пам’ятника здійснили силами комунальних працівників Шевченківського району столиці. Щоб знести монумент, задіяли бригаду з п'яти осіб, автомобіль із краном-маніпулятором та вантажівку.

Після демонтажу пам'ятник Чкалову перевезуть до Музею авіації України імені Антонова.

Переважна більшість українців підтримала рішення щодо декомунізації, проте знайшлись і ті, кому це не до вподоби.

Як передає Українська Правда, на місці демонтажу з'явилася жінка на ім'я Марія, яка називає себе мешканкою Києва. Вона на російській мові почала протестувати проти знесення пам'ятника:

"Я считаю, что любая история, а особенно памятник такой как Щорс, например, несут художественную ценность. Это парк Чкалова... Мы привыкли. Даже если бы это Чикатило был парк. Ну и что? У нас же был этот Чикатило? Был! У нас была победа! Мои родственники воевали", - вважає вона, проте мабуть не знає про те, що Чикатило - один із найвідоміших радянських серійних вбивць.

"Що в цієї жінки в голові?;

"Наче молода жінка, а вата в голові. Відправить її з російською мовою з її "Мы Привыкли что оно здесь, хоть чикатила на расасею";

"Мова має значення, дуже показово";

"Ніякої культурної і мистецької цінності пам'ятник не мав. Пані, що так емоційно висловилася, просто неосвідчена. Стояло одоробло посеред сквера. Жахіття, несмак";

"І Чкалов і Ватунтін як би були зараз живі - на 1000% відсотків поводились би як Суровікін і ті льотчики що бомблять мирні українські міста" - пишуть в коментарях українці.

Відзначимо, що також у столичному Маріїнському парку демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.


Олексій Іонов, politeka.net





Интересные новости
Перехід на новий календар: Українська Греко-Католицька Церква вирішила святкувати по-новомуПерехід на новий календар: Українська Греко-Католицька Церква вирішила святкувати по-новому
"Дуже тепла атмосфера": улюблениця Вакарчука Соловій зустрілася з військовими та похвалилася букетами"Дуже тепла атмосфера": улюблениця Вакарчука Соловій зустрілася з військовими та похвалилася букетами
Олег Винник повернеться на сцену після одужанняОлег Винник повернеться на сцену після одужання
Правила нарахування балів у мультипредметному тестуванні: що треба знати випускникамПравила нарахування балів у мультипредметному тестуванні: що треба знати випускникам
Відео дня: у Туреччині з-під завалів врятували маленьку дівчинкуВідео дня: у Туреччині з-під завалів врятували маленьку дівчинку
Блок рекламы


Похожие новости
Осадча розкритикувала Червоний хрест після його відвідин: "Я особисто засмутилася..."Осадча розкритикувала Червоний хрест після його відвідин: "Я особисто засмутилася..."
"Мільйон за три дні": Раміна Есхакзай після репортажу з Бахмута розповіла про несподіване досягнення"Мільйон за три дні": Раміна Есхакзай після репортажу з Бахмута розповіла про несподіване досягнення
Олег Винник повернеться на сцену після одужанняОлег Винник повернеться на сцену після одужання
Трагедія у Туреччині: у мережі показали фото відомих місць до та після землетрусуТрагедія у Туреччині: у мережі показали фото відомих місць до та після землетрусу
Після Туреччини землетрус зафіксували у сусідів України: було три поштовхиПісля Туреччини землетрус зафіксували у сусідів України: було три поштовхи
"Смерть Альошкі": в мережі висмеяли реакцію росіян на "український" шоколад"Смерть Альошкі": в мережі висмеяли реакцію росіян на "український" шоколад
Життя українки обірвалося після сеансу масажу: підозрюваній винесли вердиктЖиття українки обірвалося після сеансу масажу: підозрюваній винесли вердикт
Валюху зі "Сватів" після зникнення звинуватили в алкоголізмі: "Огидно!"Валюху зі "Сватів" після зникнення звинуватили в алкоголізмі: "Огидно!"
Jerry Heil після падіння в оркестрову яму звернулася до українців: "Я дещо зрозуміла..."Jerry Heil після падіння в оркестрову яму звернулася до українців: "Я дещо зрозуміла..."
Актор Дмитро Лінартович показав перше фото після поранення в боях за СоледарАктор Дмитро Лінартович показав перше фото після поранення в боях за Соледар
Последние новости
Подгружаем последние новости