"Навіть якби це Чикатило був. Ну і що?": киянка "прославилася" в мережі після протесту проти знесення пам'ятника Чкалову

У Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Демонтаж пам’ятника здійснили силами комунальних працівників Шевченківського району столиці. Щоб знести монумент, задіяли бригаду з п'яти осіб, автомобіль із краном-маніпулятором та вантажівку.

Після демонтажу пам'ятник Чкалову перевезуть до Музею авіації України імені Антонова.

Переважна більшість українців підтримала рішення щодо декомунізації, проте знайшлись і ті, кому це не до вподоби.

Як передає Українська Правда, на місці демонтажу з'явилася жінка на ім'я Марія, яка називає себе мешканкою Києва. Вона на російській мові почала протестувати проти знесення пам'ятника:

"Я считаю, что любая история, а особенно памятник такой как Щорс, например, несут художественную ценность. Это парк Чкалова... Мы привыкли. Даже если бы это Чикатило был парк. Ну и что? У нас же был этот Чикатило? Был! У нас была победа! Мои родственники воевали", - вважає вона, проте мабуть не знає про те, що Чикатило - один із найвідоміших радянських серійних вбивць.

"Що в цієї жінки в голові?;

"Наче молода жінка, а вата в голові. Відправить її з російською мовою з її "Мы Привыкли что оно здесь, хоть чикатила на расасею";

"Мова має значення, дуже показово";

"Ніякої культурної і мистецької цінності пам'ятник не мав. Пані, що так емоційно висловилася, просто неосвідчена. Стояло одоробло посеред сквера. Жахіття, несмак";

"І Чкалов і Ватунтін як би були зараз живі - на 1000% відсотків поводились би як Суровікін і ті льотчики що бомблять мирні українські міста" - пишуть в коментарях українці.

Відзначимо, що також у столичному Маріїнському парку демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.