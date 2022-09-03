Антарктичні експедиції не вільні від сексуальних домагань – дослідження США

У звіті, підготовленому на замовлення Національного наукового фонду (NSF), який керує програмою, і підготовленому сторонньою фірмою, було виявлено, що ті, хто працює в Антарктиді, в основному не довіряють своїм роботодавцям у серйозному ставленні до скарг на домагання, пише Science .

Загалом, згідно з опитуванням 2021 року, цитованим у звіті, 72% жінок повідомили, що сексуальні домагання є проблемою. В опитуванні брали участь люди, які працювали в Антарктиді в попередні 3 роки, у тому числі вчені, а також допоміжний персонал, такий як кухарі і двірники та військовослужбовці.

Звіт, що базується на інтерв'ю та фокус-групах, а також на анонімних відповідях на опитування, не намагається кількісно оцінити масштаби сексуальних домагань у програмі, але пропонує кілька відвертих звітів.

"Кожна жінка, яку я знав там, зазнавала нападів або домагань", - сказав один з тих, хто інтерв'ює.

У звіті як епіцентр вказується Мак-Мердо, велика дослідницька станція, в якій перебуває понад 1000 осіб під час літнього піку, але зазначається, що проблеми із сексуальними домаганнями були виявлені на всіх антарктичних станціях США , включаючи Амундсена-Скотта на Південному полюсі, дослідницькі судна та віддалені польові об'єкти.

"Ми все ще працюємо над тим, щоб спробувати зрозуміти, як ми дійшли до цього моменту і як нам рухатися вперед", - сказала Роберта Марінеллі, яка очолює Управління полярних програм NSF, в інтерв'ю журналу Science.

"Звіт виявився більш шокуючим, ніж я очікувала", - говорить Хелен Фрікер, професор Океанографічного інституту Скриппса Університету Сан-Дієго, що вивчає антарктичний крижаний щит. Вона сама їздила на континент на початку своєї кар'єри, а нещодавно відправляла туди студентів. Вона чула кілька "досить жахливих історій" від колег, які працювали в Антарктиді.

Звіт показує, що "це безперечно було набагато, набагато більш поширене, ніж я думала", - говорить Фрікер. — Деякі речі, з якими зіткнулися ці люди, є злочинними. …Я маю на увазі, буквально, люди говорили про зґвалтування”.

У 2013 році NSF ввів у дію Кодекс поведінки Pola r, який прямо забороняє "фізичну або словесну образу будь-якої особи, включаючи, крім іншого, домагання, переслідування, знущання або дідівщину будь-якого роду". Наслідки порушень можуть містити видалення з антарктичної станції.