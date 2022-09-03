Антарктичні експедиції не вільні від сексуальних домагань – дослідження США

Програма американських антарктичних досліджень рясніє різними конфліктами на сексуальному ґрунті. Раніше на українській антарктичній станції на тлі нерозділеної закоханості трапилося велике лихо, інформує ZN.ua.

Антарктичні експедиції не вільні від сексуальних домагань – дослідження США
© НАНЦ

У звіті, підготовленому на замовлення Національного наукового фонду (NSF), який керує програмою, і підготовленому сторонньою фірмою, було виявлено, що ті, хто працює в Антарктиді, в основному не довіряють своїм роботодавцям у серйозному ставленні до скарг на домагання, пише Science.

Загалом, згідно з опитуванням 2021 року, цитованим у звіті, 72% жінок повідомили, що сексуальні домагання є проблемою. В опитуванні брали участь люди, які працювали в Антарктиді в попередні 3 роки, у тому числі вчені, а також допоміжний персонал, такий як кухарі і двірники та військовослужбовці.

Звіт, що базується на інтерв'ю та фокус-групах, а також на анонімних відповідях на опитування, не намагається кількісно оцінити масштаби сексуальних домагань у програмі, але пропонує кілька відвертих звітів.

"Кожна жінка, яку я знав там, зазнавала нападів або домагань", - сказав один з тих, хто інтерв'ює.

У звіті як епіцентр вказується Мак-Мердо, велика дослідницька станція, в якій перебуває понад 1000 осіб під час літнього піку, але зазначається, що проблеми із сексуальними домаганнями були виявлені на всіх антарктичних станціях США, включаючи Амундсена-Скотта на Південному полюсі, дослідницькі судна та віддалені польові об'єкти.

"Ми все ще працюємо над тим, щоб спробувати зрозуміти, як ми дійшли до цього моменту і як нам рухатися вперед", - сказала Роберта Марінеллі, яка очолює Управління полярних програм NSF, в інтерв'ю журналу Science.

"Звіт виявився більш шокуючим, ніж я очікувала", - говорить Хелен Фрікер, професор Океанографічного інституту Скриппса Університету Сан-Дієго, що вивчає антарктичний крижаний щит. Вона сама їздила на континент на початку своєї кар'єри, а нещодавно відправляла туди студентів. Вона чула кілька "досить жахливих історій" від колег, які працювали в Антарктиді.

Звіт показує, що "це безперечно було набагато, набагато більш поширене, ніж я думала", - говорить Фрікер. — Деякі речі, з якими зіткнулися ці люди, є злочинними. …Я маю на увазі, буквально, люди говорили про зґвалтування”.

У 2013 році NSF ввів у дію Кодекс поведінки Pola r, який прямо забороняє "фізичну або словесну образу будь-якої особи, включаючи, крім іншого, домагання, переслідування, знущання або дідівщину будь-якого роду". Наслідки порушень можуть містити видалення з антарктичної станції.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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