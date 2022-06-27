Туризм та активний відпочинок допомагає лікувати деменцію — дослідження

Дослідники з Австралії та Китаю з'ясували, що подорожі мають терапевтичний ефект при лікуванні деменції. Це вдалося встановити вперше за допомогою масштабного аналізу випущених раніше робіт про деменцію. Свої висновки вчені опублікували у Tourism Management.

Згідно з дослідженням, нові враження, які людина отримує під час подорожі, позитивно впливають на роботу мозку. Це забезпечує когнітивну та сенсорну стимуляцію, а необхідність адаптуватися до нових умов під час подорожі змушує мозок працювати у посиленому режимі.

Туризм також передбачає багато рухів, що також корисно при різних захворюваннях - фізична активність пов'язана з психічним благополуччям. Крім того, у відпустці люди найчастіше їдять разом, що позитивно позначається на харчовій поведінці пацієнтів із деменцією.