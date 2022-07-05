Ейфелева вежа дуже зіржавіла і фарбування не допомагає

Метал руйнується, а фарба відпадає цілими шматками

Ейфелева вежа дуже зіржавіла і фарбування не допомагає
© Википедия

Ейфелева вежа у Парижі в дуже поганому стані – вона настільки іржава, що жодне фарбування вже не допомагає. Фарба відшаровується цілими шматками і метал руйнується. Про це повідомило французьке видання Marianne, посилаючись на дані кількох поінформованих джерел.

Журналісти Marianne також отримали у своє розпорядження кілька конфіденційних звітів, датованих ще від 2010 року. У них інженери наголошували, що стан металевої конструкції вежі різко погіршується.

Поточна кампанія з фарбування 20-ї Ейфелевої вежі буде не тільки найдорожчою, але й, ймовірно, найбільш неефективною в історії пам’ятника. Ця кампанія триває з 2018 року.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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