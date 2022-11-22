Alina Pash покаялася у публічному обмані українців: "Уся ця історія, це дуже неприємна історія брехні"

Alina Pash

Популярна українська виконавиця Alina Pash (Аліна Паш) розповіла, коли наважилася на брехню.

Українська співачка Alina Pash взимку цього року потрапила до гучного скандалу через те, що вона незаконно приїхала до окупованого росією Криму і підробила довідку про поїздку. В інтерв'ю для YouTube-каналу "Палає" вона зізналася у публічній брехні з приводу своєї поїздки на анексований півострів.

Виконавиця зізналася, що спочатку справді вагалася, як саме вона потрапила на територію анексованого півострова. Пояснюється це тим, що поїздка відбулася у 2015 році та всіх деталей співачка нібито не могла згадати. Крім того, дався взнаки тиск з боку журналістів і ведучих.

Alina Pash все ж таки визнала, що таки незаконно в'їжджала до Криму з території росії. Також співачка підтвердила, що історія з довідкою — це теж брехня, через яку їй дуже прикро.

"Я розумію, що це не класно, це тупо та безвідповідально, і я беру на себе цей рюкзак з камінням, який мені потрібно буде нести. Я приймаю на себе цю відповідальність зараз. Це був публічний обман, значить. І мені дуже прикро, що він такий гучний стався і ще й перед такими подіями. Хоча моя пісня була зовсім протилежною. Вся ця історія, це дуже неприємна історія брехні. Брехні з метою зробити щось хороше", — додала Alina Pash.


Александра Павленко, politeka.net





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