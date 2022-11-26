Кетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з підрослими дітьми - дуже схожі на батьків

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас виховують двох дорослих дітей, які виросли дуже гарними та талановитими молодими людьми. Вперше за довгий час актриса поділилася фотографією своєї сім'ї, похвалившися красунею-дочкою та дорослим сином.

Кетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з підрослими дітьми - дуже схожі на батьків

Завтра, 25 листопада, у США відзначають День Подяки. На честь цього американського свята, зірка фільмів про Зорро опублікувала серію фотографій.

Вона показала, як вдома у неї прикрашений стіл на честь свята – стоять товсті свічки у гарних срібних свічниках, лежать сухе листя, квіти та фрукти.

Кетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з підрослими дітьми - дуже схожі на батьків

На іншому фото Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас позують зі своїми спадкоємцями у дуже гарному місці, де вони зараз знаходяться на зйомках. У кадрі актриса постала в стильному вбранні – широких світлих штанах зі шкіряним коричневим поясом, білій сорочці, хусткою на шиї, сірою сумкою через плече та в крислатому капелюсі. Актор позував у світлих штанах, темно-синій кофті з довгим рукавом та кепці.

Кетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з підрослими дітьми - дуже схожі на батьків

22-річний син пари виріс дуже високим хлопчиком. Ділан постав у кадрі в шортах та футболці поло. Проте найбільше уваги привернула 19-річна Кері, яка для прогулянки обрала смугасті звужені штани та коротку чорну футболку.

Кетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з підрослими дітьми - дуже схожі на батьків

"З Днем Подяки всіх американців. Через робочі зобов'язання цього року ми перебуваємо не в режимі індички, а в режимі серйозної подяки за те, що ми благословенні здоров'ям, щастям та сім'єю. З любов'ю до всіх вас", - зазначила в публікації актриса.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з чоловіком у день 22-ї річниці весілля - щасливі та засмаглі.


Анастасия Березовская, Тудей





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Кетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з чоловіком у день 22-ї річниці весілля - щасливі та засмагліКетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з чоловіком у день 22-ї річниці весілля - щасливі та засмаглі
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