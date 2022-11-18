"Дуже важко буде": мешканців багатотисячного міста закликали виїхати, що відбувається

"Дуже важко буде": мешканців багатотисячного міста закликали виїхати, що відбувається

Жителів багатоповерхових житлових будинків у Івано-Франківську закликали виїхати на зиму за місто.

За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа, існує велика ймовірність, що світла не буде кілька днів. Крім того, через російські обстріли 53 багатоповерхівки в місті залишилися без опалення.

В ефірі радіо «Західний полюс» Марцинків порекомендував мешканцям знайти місце перебування у сільській місцевості чи в індивідуальних будинках.

опалювальний сезон, батарея

«Хтось може мати родину, знайомих у селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати у багатоквартирних будинках", - заявив мер.

Марцинків також закликав мешканців сіл дати притулок жінкам та дітям із багатоповерхівок.

За його словами, в Івано-Франківську будуть пункти обігріву, але вони можуть не вмістити всіх охочих.

Нагадаємо, раніше окупанти завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області.

За словами мера Києва, у цей час школи опалюватимуться у мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку.

Навчальний рік триватиме до 1 липня.


Катерина Петренко, politeka.net





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