Допомагали ухилянтам виїхати до Росії: СБУ "накрила" злочинну групу, фото
Служба безпеки України повідомила про викриття та ліквідацію злочинного угруповання, яке допомагало ухилянтам виїхати до Росії, інформує
Про це повідомляє прес-центр спецслужби.
Зокрема, підозрювані створили незаконний канал виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Зловмисники, за даними СБУ, допомогали потенційним призовникам виїхати до Росії, звідки вони могли дістатися Європи або Північного Кавказу.
За свої послуги угруповання вимагало від клієнтів від $2,5 до 8 тисяч, а остаточна ціна залежала від маршруту.
"За ці гроші зловмисники обіцяли вивезти до окупованого Криму через Запорізьку область, а далі "керченським мостом" до Росії. Для цього налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. Саме він за гроші мав забезпечувати безперешкодний прохід ухилянтів через російський кордон. Для комунікації з представником ворожої спецслужби використовували анонімні месенджери", - йдеться у прес-релізі СБУ.
Ще один маршрут зловмисників пролягав через територію Сумської області. Щоб перенаправляти призовників до РФ - підозрювані використовували "обхідні" шляхи поза КПП. Послугами нелегальної міграції також можна було скористатися в західних регіонах України. Своїх клієнтів зловмисники обіцяли оформити як водіїв агропромислових підприємств, які транспортують сільгосппродукцію до ЄС.
Оперативники СБУ провели понад 20 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях, під час яких були виявлені речові докази злочинної діяльності, а також мобільні телефони, які використовували у спілкуванні з російськими силовиками.
Шістьом учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу - "Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи". Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.