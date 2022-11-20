Допомагали ухилянтам виїхати до Росії: СБУ "накрила" злочинну групу, фото

Служба безпеки України повідомила про викриття та ліквідацію злочинного угруповання, яке допомагало ухилянтам виїхати до Росії, інформує Апостроф .

Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

Зокрема, підозрювані створили незаконний канал виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Зловмисники, за даними СБУ , допомогали потенційним призовникам виїхати до Росії, звідки вони могли дістатися Європи або Північного Кавказу.

За свої послуги угруповання вимагало від клієнтів від $2,5 до 8 тисяч, а остаточна ціна залежала від маршруту.

"За ці гроші зловмисники обіцяли вивезти до окупованого Криму через Запорізьку область, а далі "керченським мостом" до Росії. Для цього налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. Саме він за гроші мав забезпечувати безперешкодний прохід ухилянтів через російський кордон. Для комунікації з представником ворожої спецслужби використовували анонімні месенджери", - йдеться у прес-релізі СБУ .

Ще один маршрут зловмисників пролягав через територію Сумської області. Щоб перенаправляти призовників до РФ - підозрювані використовували "обхідні" шляхи поза КПП. Послугами нелегальної міграції також можна було скористатися в західних регіонах України. Своїх клієнтів зловмисники обіцяли оформити як водіїв агропромислових підприємств, які транспортують сільгосппродукцію до ЄС.

Оперативники СБУ провели понад 20 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях, під час яких були виявлені речові докази злочинної діяльності, а також мобільні телефони, які використовували у спілкуванні з російськими силовиками.

Шістьом учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу - "Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи". Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.