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2023-03-06
На Осокорках у Києві лунатимуть постріли: мешканців просять не виходити з дому
ДБР проводитиме слідчий експеримент 9 березня.
© ДБР / Facebook
ДБР проведе 9 березня слідчий експеримент з використанням стрілецької зброї у мікрорайоні Осокорки Дарницького району.
"Попереджаємо мешканців Києва про можливі гучні звуки пострілів та можливе ускладнення руху 9 березня в період з 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та 120-ої Садової (мікрорайон Осокорки, Дарницький район)", - йдеться у
Зазначається, що у районі проведення слідчих дій тимчасово буде обмежено рух автомобілів.
Працівники Державного бюро розслідувань звертаються до мешканців району з проханням не залишати своїх домівок без крайньої потреби.
Оксана Лебедина, ZN.ua