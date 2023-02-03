Гурт "Антитіла" випустив потужну пісню "Фортеця Бахмут" і показав у кліпі кадри зруйнованого міста

Учасники українського гурту "Антитіла" шість місяців захищали рідну землю від окупантів. Через півроку перебування на передовій музиканти зосередили свої сили на культурному фронті. 3 лютого колектив презентував пісню "Фортеця Бахмут", яку присвятив подвигу українських військових, що борються проти несправедливої агресії Росії, інформує Апостроф .

Разом із треком музиканти випустили лірик-відео, в якому показали кадри зруйнованого Бахмута, який після Маріполя став ще одним символом стійкості, сили та сміливості українців.

"Пісня "Фортеця Бахмут" має на меті посилити дух військових, які боронять нашу державу, тримають величезний фронт та гарячий клаптик української землі, ще один символ стійкості, сміливості та сили – місто Бахмут", - написали "Антитіла" під відео.

Мелодію пісні "Фортеця Бахмут" написав музикант гурту та військовослужбовець Сергій Вусик, і вона була у музичному арсеналі колективу давно, але чекала свого часу. "Антитіла" доповнили її аранжуванням та рисами, які отримали на війні. Автором слів виступив Тарас Тополя.

Фото: instagram.com/antytila_official

"Ми, як музиканти, розуміли, що нам потрібно зробити щось надихаюче, з чим хотілося б рвати землю, йти в бій, стояти і не відступати. Але як громадяни, які мають бойовий досвід, розуміємо, що свою справу і своє завдання потрібно робити спокійно, як того вчили нас, і що за нашими спинами, за спинами тих, хто конкретно зараз зі зброєю чинить супротив окупантам - майбутнє України. І що б не відбувалося навколо, ти маєш взяти себе в руки і робити все, що від тебе залежить у найліпшому вигляді. Так сталося, що таких ситуацій і ми пережили достатньо, тому як ніхто, розуміємо про що співаємо і за що стоять наші побратими в найпекельнішій точці світу сьогодні", - сказав соліст гурту "Антитіла".

Фото: instagram.com/antytila_official

"Антитіла" - "Фортеця Бахмут" (текст пісні)

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

Зараз буде база.

Вимикаєм біль, старі образи,

Ось моє плече, я поруч, brother,

Ось вона напроти суне - зараза.

Ось заходить з флангу, нова фаза.

Працюєм спокійно! Як того вчили нас.

Там наше завтра, за нашими спинами.

Там наші діти, батьки, родини там,

І ті, що пішли "на щиті" побратими,

Також за нашими спинами.

Нехай стрибає щур загнаний у кут,

І палає заревом наш маршрут,

Значить є робота для наших рук тут.

Тут!

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

Зараз стане темно,

І впаде в агонії кривавий демон,

Значить ми боролися недаремно,

Значить ми дотисли, так шалено.

Значить все за планом, далі ранок,

А з ним Перемога!

Наостанок… скажу лиш одне: боятись не гріх,

Гріх - зрадити своїх!

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь несли службу в рядах 130 батальйону як стрільці та стрільці-парамедики. Наприкінці серпня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписав наказ про відкомандерування колективу "Антитіла" із зони бойових дій.