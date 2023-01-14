Квартирні крадіжки у містах почастішали: які мітки залишають домушники

У містах почастішали квартирні крадіжки. Особливо часто злодії орудують у житлах, де тимчасово відсутні господарі. Примітивши квартиру, вони залишають мітки, щоби потім прийти її обікрасти.

Залишають мітки та обкрадають порожнє житло: у містах почастішали випадки квартирних крадіжок

Про те, як діють сучасні домушники, і на що варто звертати увагу мешканцям багатоповерхівок, розповів у своєму Facebook киянин Руслан Олегович.

Нині в українських містах стоїть чимало замкнених квартир без господарів. Рятуючись від війни, власники цих жител або облаштувалися в інших регіонах, або взагалі на якийсь час покинули країну. При цьому багато хто залишав свої квартири похапцем, не встигнувши прихопити навіть найціннішого. Тому нечистим на руку співгромадянам є чим поживитись у таких порожніх квартирах.

Досвідчені домушники, перш ніж йти "чистити" квартиру, залишають непомітні мітки, щоби переконатися, що господарів немає вдома, і ніхто не завадить їм винести з житла все цінне.

"Старі мітки, завдяки нам з вами, вже всі знають. Це рекламка, сірники, пластилін, малюнки крейдою тощо, але все це доброчесні сусіди прибирають із порожніх квартир", - пише автор публікації.

Однак тепер злодії вигадали новий індикатор людської присутності у квартирі. Замок на вхідних дверях затягують тонкою харчовою плівкою. А потім наступного дня перевіряють, чи хтось відкривав квартиру ключем.

Залишають мітки та обкрадають порожнє житло: у містах почастішали випадки квартирних крадіжок

Такі мітки, за словами Руслана Олеговича, вже були помічені у будинках Шевченківського району столиці.

"Чому не скотч? Тому що його відразу помітять під час відкривання замку і буде розголос, а цей спосіб важко помітити неозброєним оком, тож тепер ви знаєте!" – попереджає автор публікації.

Він також дає кілька порад, як убезпечити своє житло від розкрадачів:

  • встановити камери спостереження;
  • поставити на двері квартири щонайменше 2-3 замки;
  • поставити своє житло під охорону;
  • менше розповідати про те, що ви кудись їдете;
  • не публікувати в соцмережах фото, що ви поза домом – краще зробити це постфактум;
  • залишити ключі від квартири комусь із сусідів, яким довіряєте, щоби вони там посвітили вечорами, походили та пошуміли.

Нагадаємо, в Україні розкрито масове розкрадання грошей, призначених для закупівлі гуманітарної допомоги.


Марченко Любов, Тудей





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