"Я сумував": Melovin показав, як після паузи у концертах його зустрічали в українських містах

Melovin меловин

Відомий виконавець Melovin поділився кадрами свого концерту в Україні після активних гастролей за кордоном.

Популярний український виконавець Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни багато виступав за кордоном на підтримку України, а тепер почав гастролювати українськими містами, поділився кадрами, як його зустрічають глядачі.

У своєму Instagram Melovin поділився атмосферним відео, на якому показав свій виступ в одному із міст західної України. Як видно, на сцену артист вийшов у стильному чорному вбранні, яке доповнив широким темним капелюхом. Як видно, зал зустрів співака та його команду дуже тепло, на одній із пісень глядачі дістали свої телефони та ввімкнули ліхтарики, створивши магічну атмосферу.

У підписі до публікації Melovin написав: "Друзі, це були три імовірно шалені концерти у прекрасних містах України — Чернівці, Львів та Трускавець! Дякую кожному, хто розділив зі мною та моєю командою ці моменти! Я сумував!".

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео артиста: "Неймовірні всі три концерти, абсолютно різні. Але найглибший енергообмін був саме у Львові!", "І кожен з них особливий. Поділяємо, хоч і на відстані", "Незважаючи на те, що мене не було ні на одному з трьох концертів, я дякую тобі за твоє сяйво", "Люблю. Вірю, що колись знову зустрінемося, мій неповторний артист. Ти наповнюєш неймовірною енергетикою. сумували за твоїми сольними концертами та за цією атмосферою".


Галина Струс, politeka.net





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