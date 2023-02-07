В Одесі та Одеському районі 58% жителів залишаються без електропостачання

В Одесі та Одеському районі станом на 7 лютого 58% споживачів залишаються знеструмленими внаслідок аварії на одній із підстанцій системи передачі, інформує Міністерство енергетики України в Facebook.

"Забезпечено живлення об’єктів критичної інфраструктури і черговість подання напруги на інших споживачів відповідно до складеного графіку. Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшої стабілізації ситуації і відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві зазначили, що через дефіцит потужності найбільша частка відключених споживачів у Одеській і Львівській областях та в Києві.