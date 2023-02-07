В Одесі та Одеському районі 58% жителів залишаються без електропостачання

Забезпечено живлення об’єктів критичної інфраструктури, інформує ZN.ua.

В Одесі та Одеському районі 58% жителів залишаються без електропостачання
© Getty Images

В Одесі та Одеському районі станом на 7 лютого 58% споживачів залишаються знеструмленими внаслідок аварії на одній із підстанцій системи передачі, інформує Міністерство енергетики України в Facebook.

"Забезпечено живлення об’єктів критичної інфраструктури і черговість подання напруги на інших споживачів відповідно до складеного графіку. Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшої стабілізації ситуації і відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві зазначили, що через дефіцит потужності найбільша частка відключених споживачів у Одеській і Львівській областях та в Києві.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
"Дуже тепла атмосфера": улюблениця Вакарчука Соловій зустрілася з військовими та похвалилася букетами"Дуже тепла атмосфера": улюблениця Вакарчука Соловій зустрілася з військовими та похвалилася букетами
Дочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіціДочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіці
"Смерть Альошкі": в мережі висмеяли реакцію росіян на "український" шоколад"Смерть Альошкі": в мережі висмеяли реакцію росіян на "український" шоколад
Майже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний моментМайже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний момент
Різ Уізерспун продемонструвала стрункі ноги у мінісукніРіз Уізерспун продемонструвала стрункі ноги у мінісукні
Блок рекламы


Похожие новости
Майже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний моментМайже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний момент
Вистрелив в обличчя: нові подробиці любовної драми в ОдесіВистрелив в обличчя: нові подробиці любовної драми в Одесі
Відома актриса Ходос розкрила, чому донька Сумської та зрадниця Безрук залишаються в рф: "У них був шанс виїхати..."Відома актриса Ходос розкрила, чому донька Сумської та зрадниця Безрук залишаються в рф: "У них був шанс виїхати..."
Тероборона Барселони: Олег Скрипка висловився про українських артистів, які залишаються в ЄвропіТероборона Барселони: Олег Скрипка висловився про українських артистів, які залишаються в Європі
Шумна вечірка в Одесі закінчилася несподіваним фіналом: "Персонал та всі відвідувачі..."Шумна вечірка в Одесі закінчилася несподіваним фіналом: "Персонал та всі відвідувачі..."
«Сховав тіло в сумку»: моторошний злочин стався в Одесі, подробиці і фото«Сховав тіло в сумку»: моторошний злочин стався в Одесі, подробиці і фото
Ракетний удар по гуртожитку в Харкові: невпізнаними залишаються вісім жертвРакетний удар по гуртожитку в Харкові: невпізнаними залишаються вісім жертв
Спалах небезпечної інфекції зафіксовано в Одесі, постраждали діти: деталі НПСпалах небезпечної інфекції зафіксовано в Одесі, постраждали діти: деталі НП
"Ти не в Україні, ти в Одесі, друже!": розплата наздогнала чоловіка, який влаштував мовний скандал у магазині"Ти не в Україні, ти в Одесі, друже!": розплата наздогнала чоловіка, який влаштував мовний скандал у магазині
15-річного Микиту знайшли після трьох місяців пошуків в Одесі: що сталося15-річного Микиту знайшли після трьох місяців пошуків в Одесі: що сталося
Последние новости
Подгружаем последние новости