Відома актриса Ходос розкрила, чому донька Сумської та зрадниця Безрук залишаються в рф: "У них був шанс виїхати..."

Відома актриса Ходос розкрила, чому донька Сумської та зрадниця Безрук залишаються в рф: "У них був шанс виїхати..."

Валерія Ходос переконана, що вони мали шанс виїхати з рф, навіть зараз вони можуть це зробити. Втім, Антоніна Паперна та Галина Безрук обрали жити у країні-агресорі.

Відома українська актриса Валерія Ходос розповіла про своїх колег Галину Безрук та Антоніну Паперну - дочку Ольги Сумської, які залишилися жити на росії після початку повномасштабної війни. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Валерія Ходос переконана, що вони мали шанс виїхати з рф, навіть зараз вони можуть це зробити. Втім, Антоніна Паперна та Галина Безрук обрали жити у країні-агресорі.

"Я не хочу їх виправдовувати, бо мали шанс виїхати. І він навіть зараз є – вони можуть виїхати в іншу країну і не підтримувати війну проти своєї країни", — розповіла Валерія Ходос.

Також Валерія вважає, що Паперна та Безрук не хочуть втратити своїх чоловіків, тому й залишилися поряд із ними на росії. Вона додала, що вони не мають власної позиції в сім'ї.

"Припускаю, що це жінки, які не мають впливу, своєї позиції в сім'ї. Можливо, вони бояться втратити чоловіка, сказавши: "Ні! Я не хочу жити в цій країні, яка напала". Можливо, вони бояться, не відчувають силу правоти, бо бути жінкою з дитиною... Мабуть, це ті жінки, які роблять так, як кажуть чоловіки", - додала актриса.


Александра Павленко, politeka.net





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