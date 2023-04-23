Донька Моніки Беллуччі показала спокусливий образ у комбінезоні-сітці

Юна модель Діва Кассель у свої 18 років вже побудувала успішну кар'єру і продовжує з'являтися на обкладинках журналів та світових подіумах у вбраннях найвідоміших брендів. Дочка Моніки Беллуччі успадкувала її жіночну фігуру, яку не соромиться демонструвати у найвідвертіших образах. На обкладинці нового номера журналу Interview Magazine Діва позує без білизни у прозорому комбінезоні.

У прозорому комбінезоні без білизни: 18-річна донька Моніки Беллуччі показала спокусливий образ

18-річна дівчина поділилася знімком у зухвалому образі на своїх сторінках у соцмережах. Діва Кассель позує на тренажері в чорному комбінезоні-сітці, через який просвічуються її оголені груди. На талії комбінезону – чорний шкіряний пояс. Також юна модель одягла на руки чорні шкіряні рукавички. Доповнили образ стильні туфлі-човники з вузьким носком у тон комбінезону. У такому образі Діва виглядає сексуально.

Шанувальники не могли не помітити, що Діва Кассель змінила стрижку. Замість довгих грайливих кучерів - укорочений каскад без чубчика. На обличчі – легкий нюдовий макіяж.

У прозорому комбінезоні без білизни: 18-річна донька Моніки Беллуччі показала спокусливий образ

Діві Кассель незабаром виповниться 19 років. Вона вже кілька років має контракт з італійським брендом Dolce&Gabbana, бере участь у кутюрних показах бренду та є амбасадором парфумів та помад цього бренду. Також у дочки Моніки Беллуччі укладено й інші модельні контракти, і вона не сидить без роботи, заробляючи в такому юному віці великі гроші на своїй зовнішності.

Нагадаємо, 18-річна донька Моніки Беллуччі прикрасила обкладинку журналу у бікіні з квітів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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