Ракетний удар по гуртожитку в Харкові: невпізнаними залишаються вісім жертв

У Харкові внаслідок ракетного удар по гуртожитку в Салтівському районі 17 серпня залишаються невпізнаними вісім із 18 загиблих, ззаначив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. в коментарі "Укрінформу".

"У ході пошукових робіт 20 серпня було знайдено ще три тіла, зокрема серед цих загиблих - учитель праці з найближчої школи, йому було 34 роки. Також під завалом виявлено тіло 39-річної жінки зі Львова. Одне тіло, знайдене вчора, неможливо опізнати - це лише дуже сильно ушкоджений тулуб. Загалом не впізнано вісім загиблих", - наголосив Чубенко.