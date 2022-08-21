Ракетний удар по гуртожитку в Харкові: невпізнаними залишаються вісім жертв

Всього загинуло 18 людей.

Ракетний удар по гуртожитку в Харкові: невпізнаними залишаються вісім жертв
© Getty Images

У Харкові внаслідок ракетного удар по гуртожитку в Салтівському районі 17 серпня залишаються невпізнаними вісім із 18 загиблих, ззаначив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. в коментарі "Укрінформу".

"У ході пошукових робіт 20 серпня було знайдено ще три тіла, зокрема серед цих загиблих - учитель праці з найближчої школи, йому було 34 роки. Також під завалом виявлено тіло 39-річної жінки зі Львова. Одне тіло, знайдене вчора, неможливо опізнати - це лише дуже сильно ушкоджений тулуб. Загалом не впізнано вісім загиблих", - наголосив Чубенко.


Анна Конюченко, ZN.ua





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