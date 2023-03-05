Кількість загиблих у Запоріжжі під час удару по п'ятиповерхівці зросла: фото та нові дані

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару ЗС РФ по багатоквартирному будинку у Запоріжжі знову зросла.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у регіоні, інформує Апостроф .

За інформацією відомства, внаслідок ракетного удару ЗС РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі загинули щонайменше 13 осіб.

Комунальники вивезли понад 853 тонни будівельних уламків, а психологи на місці прильоту російської ракети надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих. Під час розборку завалів рятувальникам вдалося врятувати 11 осіб.

"Під час розбору зруйнованих конструкцій будинку рятувальники дістали з-під завалів чотирьох котів та собаку. З-під завалів будинку фахівці ДСНС деблокували 13 загиблих, з них одну 8-місячну дитину", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 101 співробітника та 23 одиниці спеціальної техніки.