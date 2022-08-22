Документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія» покажуть у містах світу, схожих на Маріуполь

Показ пройде у 40 містах паралельно з прем'єрою в Україні, інформує ZN.ua.

Документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія» покажуть у містах світу, схожих на Маріуполь
"Маріуполь. Невтрачена надія" покажуть у 40 містах світу

Документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія», знятий Об'єднанням українських продюсерів, покажуть у 40 містах світу, схожих на Маріуполь. Акція проходитиме за підтримки Міністерства закордонних справ нашої країни.

Як зазначають організатори, це буде прем'єра фільму, яка відбудеться паралельно з прем'єрою на території України.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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