Документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія» покажуть у містах світу, схожих на Маріуполь

Документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія», знятий Об'єднанням українських продюсерів, покажуть у 40 містах світу, схожих на Маріуполь. Акція проходитиме за підтримки Міністерства закордонних справ нашої країни.

Як зазначають організатори, це буде прем'єра фільму, яка відбудеться паралельно з прем'єрою на території України.