Більшість біженців у Польщі черпають інформацію із соцмереж – дослідження

Більшість вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Польщі, черпають новини про Україну із соціальних мереж. Такі дані соціологічного дослідження “Медіаспоживання та громадська активність українських біженців у Польщі" оприлюднила громадянська мережа Опора у четвер, 12 січня.

Соціальні мережі є основним джерелом новин для 68% опитаних. При цьому в сумі на новини із цього джерела люди витрачають 61% часу, або ж понад 2/3 усіх залучених джерел інформації.

Головну роль займає Telegram, який 64% респондентів використовують для отримання новин, а 44% взагалі називають його головним джерелом інформації.

Facebook ?використовують 56% опитаних, зокрема як головне джерело — 15%. Перевагою цієї мережі називають автоматичний підбір інформації.

YouTube як джерело?назвали 51% респондентів, як головне джерело — 12%. Здебільшого його використовують для перегляду українських телевізійних каналів, доступу до яких немає у Польщі.

Viber надають перевагу 47% опитаних, як головним джерелом користуються 8%.

Instagram?для споживання новин використовують 44%, як головне джерело — 7%.

Водночас безпосередньо сайти новин відвідують лише 18% учасників опитування.

Друковані видання?обрали менше 1% респондентів, також їм належить менше 1% часу споживання, оскільки їх сприймають як щось застаріле.

Головним критерієм вибору джерела новин для споживачів є підтвердження інформації фактами — 54% та надійність джерела — 40%. Також важлива репутація джерела інформації?—?30% і того, хто її повідомляє (журналіста або експерта)?—?22%. Крім того, опитані зацікавлені в нейтральному і вільному від пропаганди поданні новин (19% і 22% відповідно).

Водночас 66% учасників дослідження в Польщі заявили, що в Інтернеті трапляється багато дезінформації та фейків про Україну, зокрема 7% вказали на наявність фейків у медіапросторі Польщі. Найчастіше йшлося про спроби дискредитації українців російськими медіа, інформація з яких згодом потрапляє в польські ЗМІ та соціальні мережі.