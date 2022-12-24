Підліток втік із Польщі в Дніпро до коханої, яку ледве знав: "Хлопця оголосили у розшук"

поліція, рятувальники, пошуки дитини

17-річний юнак з України навчається у Польщі, він познайомився з дівчиною в мережі та втік до Дніпра.

Про це повідомляє поліція Черкаської області у Facebook.

Молодий чоловік познайомився з дівчиною в грі комп'ютера. Вони спілкувалися у месенджері.

Для того, щоб побачити дівчину, юнак втік від опікунів, сів на автобус та перетнув кордон з Україною.

Підліток припинив виходити на зв'язок із батьками, тоді вони забили на сполох і звернулися до поліції.

Хлопця оголосили у розшук.

Протягом доби правоохоронці встановили, що юнак перебуває у Дніпрі. Хлопця повернули додому.

Ювенальні поліцейські провели з юнаком профілактичну розмову.

Раніше повідомлялося, що поліція Одеської області шукає неповнолітніх хлопця та дівчину

Ізмаїльським районним відділом поліції на Одещині розшукується Кирило Беженар, 2008 року народження, який 22 грудня пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 14-16 років, зріст 180-185 см, середньої статури, світле волосся.

Був одягнений: у темне довге пальто, чорні штани, чорні черевики.

Особливі прикмети: кульгає під час ходьби.

Одеським районним управлінням поліції № 2 розпочато пошуки Голубєвої Валентини, 2006 р.н., яка сьогодні, 22 грудня, пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети: 160 см, очі зелені, волосся світло-русяве, нижче за плечі.

Була одягнена: у світло-зелену куртку до колін, рожеву шапку та темно-сині кросівки.


Юлия Александрова, politeka.net





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