"Це допомагає впоратися зі стресом": солістка KAZKA Зарицька вразила результатами свого хобі

Олександра Зарицька влаштувала екскурсію по своєму будинку і показала результати хобі.

Як повідомляє Politeka.net, солістка українського музичного гурту KAZKA Олександра Зарицька, коли не співає, то спрямовує свій творчий початок у візуальне мистецтво. І у неї це досить непогано виходить. Співачка показала в Instagram, які картини пише.

Виявилося, що виконавиця занурюється в барвисте, образне мистецтво в ті дні, коли вільна від виступів на сцені і запису нових музичних композицій в студії. Олександра Зарицька влаштувала екскурсію по своєму будинку і показала, що стіни завішені картинами, які вона сама написала.

"Це все намальовано моїми ручками. Насправді це все допомагає мені впоратися зі стресом. Серйозно вам кажу, спробуйте теж", - закликала Олександра Зарицька.

Варто зазначити, що після нападу рф на Україну Олександра Зарицька переїхала на Закарпаття. Співачка допомагала волонтерам плести маскувальні сітки і займалися збором коштів для української армії, а потім вирушила давати благодійні концерти, щоб представити Україну і зібрати гроші для фондів.