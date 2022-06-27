"Це допомагає впоратися зі стресом": солістка KAZKA Зарицька вразила результатами свого хобі

Олександра Зарицька

Олександра Зарицька влаштувала екскурсію по своєму будинку і показала результати хобі.

Як повідомляє Politeka.net, солістка українського музичного гурту KAZKA Олександра Зарицька, коли не співає, то спрямовує свій творчий початок у візуальне мистецтво. І у неї це досить непогано виходить. Співачка показала в Instagram, які картини пише.

Виявилося, що виконавиця занурюється в барвисте, образне мистецтво в ті дні, коли вільна від виступів на сцені і запису нових музичних композицій в студії. Олександра Зарицька влаштувала екскурсію по своєму будинку і показала, що стіни завішені картинами, які вона сама написала.

"Це все намальовано моїми ручками. Насправді це все допомагає мені впоратися зі стресом. Серйозно вам кажу, спробуйте теж", - закликала Олександра Зарицька.

Варто зазначити, що після нападу рф на Україну Олександра Зарицька переїхала на Закарпаття. Співачка допомагала волонтерам плести маскувальні сітки і займалися збором коштів для української армії, а потім вирушила давати благодійні концерти, щоб представити Україну і зібрати гроші для фондів.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Надія Мейхер виступає проти війни, а її чоловік розвиває бізнес у РФНадія Мейхер виступає проти війни, а її чоловік розвиває бізнес у РФ
Сина директора Рівненської АЕС Євгена Павлишина звинуватили у побитті жінки похилого віку - деталі скандалуСина директора Рівненської АЕС Євгена Павлишина звинуватили у побитті жінки похилого віку - деталі скандалу
Команда Юрія Бардаша відмовилася з ним працювати через спірну позицію щодо війни в УкраїніКоманда Юрія Бардаша відмовилася з ним працювати через спірну позицію щодо війни в Україні
"Russia Goodbye" в Амстердамі: Вєрка Сердючка вперше виконала оновлений хіт з "Євробачення""Russia Goodbye" в Амстердамі: Вєрка Сердючка вперше виконала оновлений хіт з "Євробачення"
"Я побачила руїни...": Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке прийняла для себе"Я побачила руїни...": Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке прийняла для себе
Блок рекламы


Похожие новости
Туризм та активний відпочинок допомагає лікувати деменцію — дослідженняТуризм та активний відпочинок допомагає лікувати деменцію — дослідження
Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні вразила "Майстер Шефа" Клопотенка: "Кохання всього життя"Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні вразила "Майстер Шефа" Клопотенка: "Кохання всього життя"
Дружина Мессі вразила фігурою в бікіні - важко повірити, що в неї троє дітейДружина Мессі вразила фігурою в бікіні - важко повірити, що в неї троє дітей
Солистка KAZKA Зарицкая пылко обратилась к украинскому народу: "Я искренне желаю, чтобы..."Солистка KAZKA Зарицкая пылко обратилась к украинскому народу: "Я искренне желаю, чтобы..."
Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы"Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы"
Проблемы настигли Зарицкую из KAZKA на пограничном контроле: "У нас попытка номер два..."Проблемы настигли Зарицкую из KAZKA на пограничном контроле: "У нас попытка номер два..."
Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела: "Хоть между нами расстояние..."Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела: "Хоть между нами расстояние..."
Солистку KAZKA Зарицкую отблагодарили украинские защитники, видео: "Одела пацанов, помогла пригнать..."Солистку KAZKA Зарицкую отблагодарили украинские защитники, видео: "Одела пацанов, помогла пригнать..."
Не прощу: солистка KAZKA вернулась в свой разворованный оккупантами дом под ГостомелемНе прощу: солистка KAZKA вернулась в свой разворованный оккупантами дом под Гостомелем
Солистка KAZKA уехала из Украины в СШАСолистка KAZKA уехала из Украины в США
Последние новости
Подгружаем последние новости