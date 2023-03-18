Дженніфер Еністон у сукні у стилі 90-х з'явилася на прем'єрі свого нового фільму

54-річна Дженніфер Еністон здійснила рідкісний вихід у світ. На прем'єрі свого нового фільму зірка ситкому "Друзі" виглядала приголомшливо у сукні у стилі 90-х.

Дженніфер Еністон у сукні у стилі 90-х з'явилася на прем'єрі свого нового фільму

Новий вихід Дженніфер Еністон

Американська актриса та її колега Адам Сендлер з'явилися разом у Парижі на прем'єрі нової детективної комедії – сиквела першого фільму "Загадкове вбивство". Оригінальний фільм вийшов у 2019 році, а вперше пара працювала разом у 2011 році над проектом "Дружина напрокат".

Дженніфер Еністон у сукні у стилі 90-х з'явилася на прем'єрі свого нового фільму

На килимовій доріжці Дженніфер Еністон виглядала чудово. Її вибір упав на облягаючу нюдову довгу сукню на тонких бретельках. Також актриса одягла акуратні аксесуари, розпустила волосся та зробила природний макіяж з акцентом на очах.

Дженніфер Еністон у сукні у стилі 90-х з'явилася на прем'єрі свого нового фільму

Дженніфер Еністон у сукні у стилі 90-х з'явилася на прем'єрі свого нового фільму

Наряд зірки, відомої по ролі Рейчел Грін, був схожий на один з тих, що актриса одягала в кінці 1990-х на початку 2000-х років. Враховуючи, що зараз в моді ретро-образи, сміливо можна дивитися архівні фото і повторювати луки.

Дженніфер Еністон у сукні у стилі 90-х з'явилася на прем'єрі свого нового фільму

Дженніфер Еністон у сукні у стилі 90-х з'явилася на прем'єрі свого нового фільму
Дженніфер Еністон у сукні у стилі 90-х з'явилася на прем'єрі свого нового фільму

Шанувальники захопилися, наскільки молодо виглядає Дженніфер Еністон, навіть відзначаючи, що вона старіє красивіше за Анджеліну Джолі (яка вкрала її чоловіка). Звичайно ж, зірка вдається до допомоги професіоналів - різні косметичні процедури, ботокс, філери і навіть підтяжки.

Як розповідає сама зірка, вона дотримується рослинної дієти, багато бігає та займається йогою.

Нагадаємо, в Мережі розкритикували нові фото топлес 53-річної Дженніфер Еністон, її не впізнати через фотошоп.


Анастасия Березовская, Тудей





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