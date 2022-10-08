Брітні Спірс зізналася, заради чого влаштовує божевільні танці і лякає публіку: "Розсміявся мені в обличчя і..."

Брітні Спірс

Популярна артистка та співачка Брітні Спірс висловилася про своє життя після масової критики.

Популярна американська співачка Брітні Спірс через 13 років звільнилася від опіки батька, що далеко перейшла всі межі та вирішила відповісти на масову критику. Нещодавно Брітні повеселилася на пляжі без одягу та отримала тисячі гнівних слів на свою адресу.

За словами Брітні, вона прокинулася цього ранку в найчарівнішій кімнаті, в якій я коли-небудь зупинялася у своєму житті, почувала себе добре і нарешті почала упорядковувати волосся, адже зараз особливо нічим не займається.

Але вона була вражена, коли побачила тисячі злісних коментарів:

«Мені сумно усвідомлювати, що людина, яка дивиться щось у Instagram і навіть не знає мене, витрачає час навіть на те, щоб коментувати та говорити такі ненависні слова! Яке сумне життя!

Так, я чутлива, тому це зачепило мої почуття, а щодо всіх ваших коментарів про моїх дітей, то… останній телефонний дзвінок, який у мене був із моїм сином, з яким я не розмовляла 9 місяців, він буквально розсміявся мені в обличчя і поклав слухавку.

Я сиджу в соціальних мережах, тому що отримую задоволення від своїх дурних відео ? !!! Люди ненависні, тому моя порада людям у цьому світі: якщо вам пощастить знайти когось приємного… тримайтеся за життя, бо такі рідкість» - чесно зізналася Брітні.

Нагадаємо, багато шанувальників реагують досить позитивно на звичку співачки показувати себе у сміливих образах і не приховують свого подиву. Цього разу Спірс вирушила на пляж, де відкинула сором і без одягу танцювала на камеру.


Дарина Силина, politeka.net





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