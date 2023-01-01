Лідера Aerosmith Стівена Тайлера звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітньою – ЗМІ

Музиканта Стівена Тайлера, лідера гурту Aerosmith звинуватили у сексуальному насильстві. Джулія Холкомб стверджує, що вступила у сексуальні стосунки з ним у 1970-х роках, коли їй було 16 років. Вона подала позов проти музиканта, звинувативши його в сексуальному насильстві та навмисному спричиненні емоційного стресу, повідомляє The Rolling Stone з посиланням на матеріали справи.

У позові стверджується, що Тайлер переконав матір Холкомб надати опіку над дівчиною, коли їй було 16 років, що дозволило їй жити з ним і вступати у сексуальний зв'язок. Стосунки тривали з 1973 року протягом трьох років.