"Кинула Льоху": Каменських на тлі чуток про розлучення звинуватили в обмані Потапа

Настя Каменських, потап

Потап знову натякнув, що між ним та Настею Каменських не все добре, шанувальники, у свою чергу, бояться, що – це не просто хайп, а справді шлях до розлучення.

Так, свою нову публікацію Потап присвятив чорно-білим кадрам із Настею Каменських.

«Зима прощання…», - прокоментував свій пост Потап.

У свою чергу українці зізнаються, що не хочуть вірити у розлучення Каменських та Потапа, адже вважають їх гарною парою.

Інші, навпаки, висловлюють впевненість у тому, що цей союз був приречений, адже Настею Каменських, на їхню думку, рухали інші мотиви, а не кохання.

«Що це означає… Ви будете і є моєю найулюбленішою парою в шоубізі, ще з 4 років я мріяла про ваше одруження, і тут таке… Сподіваюся, що у Вас із Настею все добре! Усі проблеми вирішуються», «Якщо подивитися зі сторони, то все йде за планом. Олексій дуже талановитий чоловік! І як творча людина повелася на вигадане кохання. А Настюха, як дівчина, що любить себе, молодець розкручувала себе як могла і кинула Льоху, коли він не потрібен», «Не хочеться в це вірити», «Ви дуже хороша пара, не розходьтеся. Ви найкращі. Я ваша фанатка», «Чому так?», - обговорюють пост Потапа шанувальники їхньої пари.

Втім, багато хто впевнений, що таким чином Потап лише підігріває інтерес до нової пісні Насті Каменських.

Цю ситуацію Потап поки що ніяк не коментував.


Катерина Петренко, politeka.net





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