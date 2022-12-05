"Кинула Льоху": Каменських на тлі чуток про розлучення звинуватили в обмані Потапа

Потап знову натякнув, що між ним та Настею Каменських не все добре, шанувальники, у свою чергу, бояться, що – це не просто хайп, а справді шлях до розлучення.

Так, свою нову публікацію Потап присвятив чорно-білим кадрам із Настею Каменських.

«Зима прощання…», - прокоментував свій пост Потап.

У свою чергу українці зізнаються, що не хочуть вірити у розлучення Каменських та Потапа, адже вважають їх гарною парою.

Інші, навпаки, висловлюють впевненість у тому, що цей союз був приречений, адже Настею Каменських, на їхню думку, рухали інші мотиви, а не кохання.

«Що це означає… Ви будете і є моєю найулюбленішою парою в шоубізі, ще з 4 років я мріяла про ваше одруження, і тут таке… Сподіваюся, що у Вас із Настею все добре! Усі проблеми вирішуються», «Якщо подивитися зі сторони, то все йде за планом. Олексій дуже талановитий чоловік! І як творча людина повелася на вигадане кохання. А Настюха, як дівчина, що любить себе, молодець розкручувала себе як могла і кинула Льоху, коли він не потрібен», «Не хочеться в це вірити», «Ви дуже хороша пара, не розходьтеся. Ви найкращі. Я ваша фанатка», «Чому так?», - обговорюють пост Потапа шанувальники їхньої пари.

Втім, багато хто впевнений, що таким чином Потап лише підігріває інтерес до нової пісні Насті Каменських.

Цю ситуацію Потап поки що ніяк не коментував.