Укрзалізниця спростувала новину про візит Стівена Кінга до Києва

Новина про те, що американський письменник Стівен Кінг їде в Україну потягом з Варшави, швидко поширилася в мережі. Проте згодом з’ясувалося, що це зовсім не так, адже Укрзалізниця спростувала заяву про візит зірки до Києва.

"ЗМІ в Україні (помилково) повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва і, чесно кажучи, наш потяг ще ніколи не відчував себе таким спустошеним. Пане Кінг, залізниця до ваших послуг!" – йдеться в заяві компанії, опублікованій у Twitter , інформує Апостроф .

Фото: Twitter.com/Ukrzaliznytsia

"Не сумуйте! Сподіваємося, що він приїде на 100%, але пізніше", - прокоментував ситуацію один із користувачів мережі.

Недостовірну інформацію, посилаючись на власні джерела, поширило одне з українських ЗМІ. Йому довірилися редактори офіційного Telegram-каналу Верховної Ради, після чого інформація почала з’являтися і в інших медіа.

Нагадаємо, Стівен Кінг з перших днів війни демонструє свою підтримку українському народу. В Twitter , де на нього підписано майже 7 млн людей, письменник не боїться відверто критикувати диктатора Путіна та російську пропаганду. Крім того, літератор раніше публікував знімки, на яких позував в одязі з українською символікою, а також заявляв, що захоплюється силою та відвагою українців.

Фото: Getty Images