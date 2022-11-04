Укрзалізниця спростувала новину про візит Стівена Кінга до Києва

Новина про те, що американський письменник Стівен Кінг їде в Україну потягом з Варшави, швидко поширилася в мережі. Проте згодом з’ясувалося, що це зовсім не так, адже Укрзалізниця спростувала заяву про візит зірки до Києва.

"ЗМІ в Україні (помилково) повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва і, чесно кажучи, наш потяг ще ніколи не відчував себе таким спустошеним. Пане Кінг, залізниця до ваших послуг!" – йдеться в заяві компанії, опублікованій у Twitter, інформує Апостроф.

Фото: Twitter.com/Ukrzaliznytsia

"Не сумуйте! Сподіваємося, що він приїде на 100%, але пізніше", - прокоментував ситуацію один із користувачів мережі.

Недостовірну інформацію, посилаючись на власні джерела, поширило одне з українських ЗМІ. Йому довірилися редактори офіційного Telegram-каналу Верховної Ради, після чого інформація почала з’являтися і в інших медіа.

Нагадаємо, Стівен Кінг з перших днів війни демонструє свою підтримку українському народу. В Twitter, де на нього підписано майже 7 млн людей, письменник не боїться відверто критикувати диктатора Путіна та російську пропаганду. Крім того, літератор раніше публікував знімки, на яких позував в одязі з українською символікою, а також заявляв, що захоплюється силою та відвагою українців.

Фото: Getty Images

Стівен Кінг – американський письменник, автор понад 200 творів, серед яких понад 50 бестселерів у стилях жахи, фентезі, трилер, містика. Також писав під псевдонімом Річард Бахман. Було продано понад 350 млн копій його романів та збірок оповідань. Після вторгнення РФ в незалежну Україну повідомив, що не продовжуватиме книжкові контракти з країною-агресором.


Любов Блажко, Апостроф





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