Лідера "Бумбокс" Хливнюка змусили рити окопи, кадри: "Замість басейнів та концертів"

Андрей Хлывнюк

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав, як риє окопи на фронті

Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - один із тих представників шоу-бізнесу, які вирішили не відсиджуватися осторонь і самостійно стати на захист батьківщини від російської окупаційної армії. Музикант спочатку обороняв Київ, а коли загарбників прогнали із Київської області, продовжив службу у батальйоні "Софія" на інших напрямках.

У Instagram-акаунті Хливнюка часто миготять знімки з фронту. На цей раз він записав «історії», в яких показав, як риє окопи. У такий спосіб зірка продемонстрував, що на службі немає потурань нікому, навіть якщо ти знаменитість.

«Кожен ваш донат… наближає нашу перемогу над ворогом, який довів до того, що замість басейнів та концертів улітку ви сидите під сиренами, а ми копаємо ямки, всього вам гарного», - каже лідер гурту «Бумбокс».


Ирина Юрченко, politeka.net





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