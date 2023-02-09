Не вибачатимусь за свою зовнішність: Мадонна відповіла хейтерам, які критикують її обличчя

5 лютого в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії "Греммі-2023", на якій Мадонна представила Сема Сміта і транс-співачку Кім Петрас перед їхнім виступом. Після того, як фото 64-річної зірки потрапили в мережу, люди почали критикувати її зовнішність через захоплення пластичними операціями.

Фото: Getty Images

Світові ЗМІ підхопили слова хейтерів. Заголовки вказували: "Мадонна налякала зовнішнім виглядом", "Як герой фільму жахів", "Мадонна жахнула новим обличчям". Артистка не стала терпіти принижень та відповіла всім критикам своєї зовнішності, інформує Апостроф .

"Для мене було честю представити Кім Петрас і Сема Сміта на "Греммі". Я хотіла вручити останню нагороду - "Альбом року", але набагато важливішим було те, що я представила першу транс-жінку в історії "Греммі", - написала Мадонна - Замість того, щоб звернути увагу на мої слова, багато людей вирішили поговорити про фотографії мого обличчя крупним планом, які репортер зробив камерою з довгим об'єктивом. Вона спотворює будь-яке обличчя!"

Фото: Getty Images

"Знову я зіштовхнулася з яскравим проявом ейджизму та мізогінії, які просочили наш світ. Світ, який відмовляється поважати жінку старше 45 років і хоче покарати її, якщо вона залишається вольовою, працьовитою та авантюрною.

Я ніколи не вибачалася ні за свої творчі рішення, ні за те, як я виглядаю чи одягаюсь. І я не починатиму. Мене принижували медіа від початку кар'єри, але я розумію, що все це випробування. Я щаслива стати першопрохідником, щоб усім жінкам після мене було легше найближчими роками".

Своє послання Мадонна завершила зухвалим випадом: "Я з нетерпінням чекаю на довгі роки підривної поведінки - розсунення кордонів - протистояння патріархату - і великого задоволення від життя. Вклоніться, су*и!"

Фото: twitter.com/Madonna/

Також співачка опублікувала селфі у явно провокативному ракурсі, який підкреслює її зміни у зовнішності. "Світові загрожують моя сила і моя витривалість. Мій розум і моя воля до життя. Але вони ніколи не зламають мене. Це все випробування", - написала вона.