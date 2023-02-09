Не вибачатимусь за свою зовнішність: Мадонна відповіла хейтерам, які критикують її обличчя
5 лютого в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії "Греммі-2023", на якій Мадонна представила Сема Сміта і транс-співачку Кім Петрас перед їхнім виступом. Після того, як фото 64-річної зірки потрапили в мережу, люди почали критикувати її зовнішність через захоплення пластичними операціями.
Світові ЗМІ підхопили слова хейтерів. Заголовки вказували: "Мадонна налякала зовнішнім виглядом", "Як герой фільму жахів", "Мадонна жахнула новим обличчям". Артистка не стала терпіти принижень та відповіла всім критикам своєї зовнішності, інформує
"Для мене було честю представити Кім Петрас і Сема Сміта на "Греммі". Я хотіла вручити останню нагороду - "Альбом року", але набагато важливішим було те, що я представила першу транс-жінку в історії "Греммі", - написала Мадонна - Замість того, щоб звернути увагу на мої слова, багато людей вирішили поговорити про фотографії мого обличчя крупним планом, які репортер зробив камерою з довгим об'єктивом. Вона спотворює будь-яке обличчя!"
"Знову я зіштовхнулася з яскравим проявом ейджизму та мізогінії, які просочили наш світ. Світ, який відмовляється поважати жінку старше 45 років і хоче покарати її, якщо вона залишається вольовою, працьовитою та авантюрною.
Я ніколи не вибачалася ні за свої творчі рішення, ні за те, як я виглядаю чи одягаюсь. І я не починатиму. Мене принижували медіа від початку кар'єри, але я розумію, що все це випробування. Я щаслива стати першопрохідником, щоб усім жінкам після мене було легше найближчими роками".
Своє послання Мадонна завершила зухвалим випадом: "Я з нетерпінням чекаю на довгі роки підривної поведінки - розсунення кордонів - протистояння патріархату - і великого задоволення від життя. Вклоніться, су*и!"
Також співачка опублікувала селфі у явно провокативному ракурсі, який підкреслює її зміни у зовнішності. "Світові загрожують моя сила і моя витривалість. Мій розум і моя воля до життя. Але вони ніколи не зламають мене. Це все випробування", - написала вона.