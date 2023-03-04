Українська модель показала нагороду за допомогу контррозвідці та відповіла на потоки бруду

Українська модель Ксюша Манекен отримала медаль за сприяння контррозвідці. Вона також разом з іншими блогерами побувала на зустрічі з радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком на Банковій.

Фото своєї нагороди Ксюша Манекен опублікувала у сторіз Instagram, інформує Апостроф .

Медаль вона отримала ще у жовтні минулого року, але показала її лише після зустрічі з Подоляком, на якій обговорювалися питання інформаційної війни та мотивації населення.

Дівчина отримала чимало привітань, але деякі одразу почали розганяти "зраду", але Ксенія відповіла хейтерам, що вони очорнюють не так її, як уряд, який нагородив її. Вона також написала, що те, що людина публічна, зовсім не означає, що вона робить надбанням громадськості все, що відбувається у її житті.

Ксюша Манекен – інфлюенсер та фотограф, за її профілем у Instagram стежать 412 тисяч підписників. В інтерв'ю Раміні Есхакзай дівчина розповіла, що з 19 до 22 років займалася ескортом, пізніше відкрила шлюбне агентство.