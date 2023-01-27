Інна Білоконь показала свою красуню-дочку у день її 23-річчя

Українська актриса Інна Білоконь, найбільш відома за роль мами Вєрки Сердючки, показала свою справжню родину. У день народження доньки артистка похвалилася своєю спадкоємицею.

Сьогодні, 27 січня, Яні виповнилося 23 роки. На честь цього її зіркова матуся опублікувала рідкісне фото доньки в особистому обліковому записі в Інстаграм.

На фото дочка подруги Андрія Данилка позує у чудовому образі. Яна обрала чорну сукню з довгими рукавами і контрастними гудзиками. Її образ завершили прикраси, волосся вона поклала в красиву зачіску на один бік, а в макіяжі дотримувалася натуральних відтінків.

Знімок, зважаючи на все, зроблено в розкішному будинку Інни Білоконь у Полтаві. У кадрі можна побачити величезний диван, сучасну люстру, на підлозі паркет чи ламінат, а на задньому фоні вся стіна у полицях, які нагадують ящики для овочів.

"Ну просто копія мами, нехай буде щасливою!", "Яка красуня ваша дочка!", "З днем народження дочки! Найщасливіший день для мами", - пишуть у коментарях фоловери.

55-річна мама Вєрки Сердючки одружена з Олегом Білоконем. У Полтаві вони розводять породистих собак: шпіців, хасок та вівчарок.

Нагадаємо, Андрій Данилко розповів, де зараз мама Вєрки Сердючки Інна Білоконь - поселила у себе біженців та пече пироги.