Улюблениця Вакарчука Соловій розговорилася про свою старість: "Запам'ятайте мене такою..."

Улюблениця Святослава Вакарчука Христину Соловій, зірка "Голос країни", показала себе в купальнику та відповіла на запитання про старість.

Як пише Politeka.net, Крістіна Соловій - відома українська співачка, яка стала зіркою шоу "Голос країни", де пішла до команди лідера "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Після зйомок проекту музикант продовжив співпрацю із юною виконавицею.

Не забуває Соловій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Крістіна вирішила побалакати з фанатами у своєму блозі.

"Для ваших питань", - написала знаменитість, пропонуючи фанам ставити їх.

"Христино, як ставишся до того, що тобі виповнюється 30? У нас це стереотип, що жінка "стара", - написав фанат.

Тоді запам'ятайте мене такою. Бо 13 січня вже буду старою, хахаха. Думаю, що в ... такі стереотипи", - написала зірка у відповіді.

"Ти маєш свійських тварин?", - запитав ще один фанат.

"Я б не назвала кіко словом "тварина". Ви подивіться, який він", - написала Крістіна у відповідь і показала свого домашнього улюбленця.