"Я була інфантильна і безвідповідальна": Дорофєєва покаялася за свою співпрацю з росіянами

Надя Дорофєєва

Відома співачка Надя Дорофєєва зробила відверту заяву та покаялася за свою безвідповідальність.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і почала крутити роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. А цього разу зірка здивувала шанувальників та зіркових колег відвертою заявою.

Як виявилося, Надя вирішила розкаятися за свою безвідповідальність та інфантильність та написала відверту пост-заяву. За словами артистки, вона випадково побачила, що її в одному з російських серіалів 4 роки тому грала пісня гурту "Время и Стекло". І, як зізнається, її це "дуже тригернуло", тому вона вирішила відверто про це поговорити.

"Ніякого скандалу зараз не сталося і про те, що моя пісня там грає я не знала, бо я, як артист , не контролюю і частіше за все не в курсі таких речей, але це не важливо, це мене не виправдовує і це нічого не змінює. До 24/02 я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Більше того, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже по-творчому. За цей рік я усвідомила 3 речі: 1. росія - країна-злочинець, яка порушує права українців не 9 місяців, не 8 років, а сторіччя поспіль 2. Мистецтво не буває аполітичним. 3. Мені прикро, що я в будь якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом. Мені шкода, що я не осягнула всього цього раніше", - написала Дорофєєва.


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Улюбленка Вакарчука Соловій засвітилася в компанії ефектного красеня: "Це що, Жадан..."Улюбленка Вакарчука Соловій засвітилася в компанії ефектного красеня: "Це що, Жадан..."
Шер повідомила про смерть мами: що відомо про 96-річну Джорджію ГолтШер повідомила про смерть мами: що відомо про 96-річну Джорджію Голт
"Я була інфантильна і безвідповідальна": Дорофєєва покаялася за свою співпрацю з росіянами"Я була інфантильна і безвідповідальна": Дорофєєва покаялася за свою співпрацю з росіянами
58-річна Беллуччі з яскравим макіяжем не приховувала зморшок: "Більше б таких"58-річна Беллуччі з яскравим макіяжем не приховувала зморшок: "Більше б таких"
Брук Шилдс з "Блакитної лагуни" здійснила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими красунями-дочкамиБрук Шилдс з "Блакитної лагуни" здійснила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими красунями-дочками
Блок рекламы


Похожие новости
Alina Pash покаялася у публічному обмані українців: "Уся ця історія, це дуже неприємна історія брехні"Alina Pash покаялася у публічному обмані українців: "Уся ця історія, це дуже неприємна історія брехні"
Актор Шон Пенн на знак підтримки залишить у Києві свою статуетку «Оскар»Актор Шон Пенн на знак підтримки залишить у Києві свою статуетку «Оскар»
"Я не знала, що робити далі": Андраде з "Орла і Решки" чесно розповіла про свою депресію"Я не знала, що робити далі": Андраде з "Орла і Решки" чесно розповіла про свою депресію
"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото
Надя Дорофєєва у прозорому бюстгальтері із намиста та мініспідниці знялася для журналуНадя Дорофєєва у прозорому бюстгальтері із намиста та мініспідниці знялася для журналу
Учасниця "Голосу країни" врятувала свою суперницю з-під обстрілів: "Вони як відчули"Учасниця "Голосу країни" врятувала свою суперницю з-під обстрілів: "Вони як відчули"
Надя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відеоНадя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відео
Ганна Кошмал зі "Сватів" показала свою квартиру в Києві - нюдові відтінки та панорамні вікнаГанна Кошмал зі "Сватів" показала свою квартиру в Києві - нюдові відтінки та панорамні вікна
Улюблениця Вакарчука Соловій показала свою натуральну красу в старенькому пальті: "Хто як не ти"Улюблениця Вакарчука Соловій показала свою натуральну красу в старенькому пальті: "Хто як не ти"
Дорофєєва дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну: "Як тобі таке..."Дорофєєва дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну: "Як тобі таке..."
Последние новости
Подгружаем последние новости