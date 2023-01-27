Дорофєєва спровокувала українців новим відео, Кацурін допомагав: "Дякую за контент"

Відома співачка Надя Дорофєєва випустила довгоочікувану пісню рідною мовою та отримала багато коментарів.

Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва вже поділилася радісною новиною – вона випустила пісню, на яку дуже довго чекали фанати. Так, сьогодні артистка презентувала нову пісню українською мовою під назвою "Вотсап" (щоб прослухати композицію, доскролльте сторінку до кінця).

В описі треку повідомляється, що в його написанні брала участь сама артистка, її новий бойфренд, український ресторатор Михайло Кацурін та український продюсер Іван Клименко.

«Боже якась душевна пісня, серце вікнуло під час прослуховування. Дуже класна пісня – новий хіт; Дякую за творчість, твої пісні вони відволікають мене у скрутні моменти мого життя;

У мене мурашки по тілу від цієї пісні, ця пісня заслуговує на хітом; Усі її пісні в душу; Ваші пісні начебто пишуть про моє життя. Дякую за контент у таку скрутну хвилину;

Дуже класна пісня; Я б сказала, що це найкраща пісня, воно і так є, тепер від неї не відійду; Дуже гарна пісня; Спасибі Надя. Крута пісня, душу чіпає сильно; Надюша, кайф, це те, що дуже підходить тобі ???Цей голос».