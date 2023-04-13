Арнольд Шварценеггер власноруч засипав яму на дорозі: місцева влада стверджує, що це була не яма

Актор і колишній губернатор Каліфорнії опублікував відео ремонту «гігантської ями» в Брентвуді, яка завдавала клопоту водіям.

Арнольд Шварценеггер власноруч засипав яму на дорозі: місцева влада стверджує, що це була не яма

Арнольд Шварценеггер взявся власноруч засипати «гігантську» яму в своєму районі. Втім, міська влада заявила, що це була зовсім не яма, пише NBC News, інформує ZN.ua.

11 квітня колишній губернатор Лос-Анджелеса поділився відео, на якому він заповнює, за його словами, «гігантську яму, яка тижнями завдавала проблем автомобілістам та велосипедистам» біля його будинку в Брентвуді.

«Я вийшов зі своєю командою і виправив це. Я завжди кажу: давайте не скаржитися, давайте щось з цим зробимо. Ось маєте», – написав він у Twitter.

На відео під веселу музику можна побачити, як зірка Термінатора та його друзі лопатами латають проблемну ділянку асфальту. В якийсь момент один із водіїв зупинився і подякував Шварценеггеру за усунення незручностей.

«Мушу робити це власноруч. Це божевілля. Три тижні я чекав, коли цю дірку залатають», – відповів актор.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go.pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023

Однак речник Департаменту громадських робіт Лос-Анджелеса заявив, що вибоїна, про яку йдеться, насправді була траншеєю, яку використовувала комунальна компанія Southern California Gas Company в районі Брентвуд.

«Це місце не є вибоїною. Це сервісна траншея, яка стосується активних, робіт, які виконуються на місці компанією SoCal Gas. Очікується, що роботи будуть завершені до кінця травня», — повідомили у департаменті.

Речник департаменту додав, що, як і у випадку з іншими подібними роботами, компанія відремонтує територію після завершення робіт.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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