Арнольд Шварценеггер власноруч засипав яму на дорозі: місцева влада стверджує, що це була не яма

Актор і колишній губернатор Каліфорнії опублікував відео ремонту «гігантської ями» в Брентвуді, яка завдавала клопоту водіям.

Арнольд Шварценеггер взявся власноруч засипати «гігантську» яму в своєму районі. Втім, міська влада заявила, що це була зовсім не яма, пише NBC News, інформує ZN.ua .

11 квітня колишній губернатор Лос-Анджелеса поділився відео, на якому він заповнює, за його словами, «гігантську яму, яка тижнями завдавала проблем автомобілістам та велосипедистам» біля його будинку в Брентвуді.

«Я вийшов зі своєю командою і виправив це. Я завжди кажу: давайте не скаржитися, давайте щось з цим зробимо. Ось маєте», – написав він у Twitter .

На відео під веселу музику можна побачити, як зірка Термінатора та його друзі лопатами латають проблемну ділянку асфальту. В якийсь момент один із водіїв зупинився і подякував Шварценеггеру за усунення незручностей.

«Мушу робити це власноруч. Це божевілля. Три тижні я чекав, коли цю дірку залатають», – відповів актор.