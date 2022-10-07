Улюблениця Влада Ями з "Танців з зірками" вразила гнучкістю у прозорій сукні: "Краса..."

Різатдінова. Фото: скрін Instagram

Художня гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців зі зірками", показала свою гнучкість, вразивши виглядом.

Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова – відома українська художня гімнастка, яка брала медалі на Олімпійських іграх. А кілька років тому зірка брала участь у "Танцях із зірками", де була улюбленицею Влада Ями. Не забуває Ганна про Інстаграм, де активно веде сторінку. А цього разу зірка похвалилася гнучкістю у прозорому вбранні.

"Художня Гімнастика – це не тільки про спорт

Це про жіночність. Про красу. Про грацію. Немає більш тендітного виду спорту. Гімнастика – уособлення жіночої сили

Можна тільки бути в захваті від сили волі та працездатності наших атлеток, і іноді ми забуваємо про емоційний та душевний внесок у великі та маленькі перемоги!

Цікаво послухати вашу думку, який вид спорту ваш коханий і чому", - написала Ганна.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Фехтування. Краса, швидкість, азарт, енергія!", "Художня гімнастика ще про дисципліну як даність, про відповідальність, про амбіції та відчуття «особливості». І це справді найпрекрасніший вид спорту, з роками це ще більше усвідомлюєш", " Фігурне катання та художня гімнастика, тому що ці види уособлюють собою синтез мистецтва та атлетизму”.


Артём Батечко, politeka.net





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