Улюблениця Влада Ями з "Танців з зірками" вразила гнучкістю у прозорій сукні: "Краса..."
Художня гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців зі зірками", показала свою гнучкість, вразивши виглядом.
Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова – відома українська художня гімнастка, яка брала медалі на Олімпійських іграх. А кілька років тому зірка брала участь у "Танцях із зірками", де була улюбленицею Влада Ями. Не забуває Ганна про Інстаграм, де активно веде сторінку. А цього разу зірка похвалилася гнучкістю у прозорому вбранні.
"Художня Гімнастика – це не тільки про спорт
Це про жіночність. Про красу. Про грацію. Немає більш тендітного виду спорту. Гімнастика – уособлення жіночої сили
Можна тільки бути в захваті від сили волі та працездатності наших атлеток, і іноді ми забуваємо про емоційний та душевний внесок у великі та маленькі перемоги!
Цікаво послухати вашу думку, який вид спорту ваш коханий і чому", - написала Ганна.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Фехтування. Краса, швидкість, азарт, енергія!", "Художня гімнастика ще про дисципліну як даність, про відповідальність, про амбіції та відчуття «особливості». І це справді найпрекрасніший вид спорту, з роками це ще більше усвідомлюєш", " Фігурне катання та художня гімнастика, тому що ці види уособлюють собою синтез мистецтва та атлетизму”.