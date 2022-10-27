Зустрів з домашнім ослом: Kalush Orchestra сходили в гості до Арнольда Шварценеггера

Український гурт Kalush Orchestra, який зараз гастролює з благодійними концертами по США, зустрівся з американським актором Арнольдом Шварценеггером. У соцмережах артисти оприлюднили фото із зіркою та розповіли подробиці зустрічі, інформує Апостроф.

"Вчора залетіли в гості до Арнольда Щварцнегера. Він запросив нас до себе додому та вийшов зустрічати з великим домашнім ослом" - поділилися виконавці в Instagram.

Фото: instagram.com/kalush.official

"Поговорили про ситуацію в Україні та подякували за його підтримку, поділились наскільки це важливо для нас. Ви знаєте, Арнольд активно підтримує українців з перших днів війни, за що ми йому дуже вдячні. Віримо, що закордонна підтримка буде тільки посилюватися. Приємно було зустрітись з такою легендою, я можна сказати виріс на фільмах з його участю", - зазначив лідер колективу Олег Псюк.

Фото: instagram.com/kalush.official

Своїми враженнями від зустрічі поділився у соціальних мережах і зірка американського кіно. Колишній губернатор Каліфорнії зазначив, що радий був можливості познайомитися з українським гуртом, додавши, що творчіть артистів його надихає.

Фото: instagram.com/schwarzenegger

"Це була фантастична зустріч з Kalush Orchestra - переможцями цьогорічного "Євробачення". Ви мене надихаєте", - написав Шварценеггер у Instagram.

Фото: instagram.com/schwarzenegger


Любов Блажко, Апостроф





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