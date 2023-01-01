У Києві поліція прийшла в "гості" до чоловіка, який запустив салюти на Подолі: фото та відео
Поліція затримала 47-річного киянина, який незважаючи на заборону використання піротехніки запускав салюти на Подолі у новорічну ніч. Йому загрожує до п'яти років обмеження свободи.
Про це повідомляє поліція Києва, інформує
Чоловік вирішив "повеселитися", запускаючи салюти близько опівночі. Про це кияни одразу повідомили у поліцію. Було встановлено, що феєрверки запускалися у житловому дворі на вулиці Костянтинівській.
На місці інциденту слідчі вилучили використану пускову установку, встановили передбачуваного підозрюваного та провели у його квартирі обшук. Правоохоронці виявили у квартирі любителя галасливих веселощів кришку від використаного феєрверку.
Киянина затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.