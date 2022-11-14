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2022-11-14
Kalush Orchestra виступили на церемонії MTV EMA 2022
Церемонія відбулася у Дюссельдорфі.
Kalush Orchestra виступили на MTV EMA 2022© Суспільне мовлення
Український гурт Kalush Orchestra виступив на церемонії нагородження премією MTV Europe Music Awards, яка пройшла в Дюссельдорфі. Колектив став спеціальним гостем церемонії.
Українці виконали пісню Stefania, з якою цього року перемогли на «Євробаченні». Постановкою спеціального виступу для MTV EMA 2022 займався хореограф Костянтин Томільченко.
Фаїна Вауліна, ZN.ua