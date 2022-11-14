Kalush Orchestra виступили на церемонії MTV EMA 2022

Український гурт Kalush Orchestra виступив на церемонії нагородження премією MTV Europe Music Awards, яка пройшла в Дюссельдорфі. Колектив став спеціальним гостем церемонії.

Українці виконали пісню Stefania, з якою цього року перемогли на «Євробаченні». Постановкою спеціального виступу для MTV EMA 2022 займався хореограф Костянтин Томільченко.