Kalush Orchestra виступили на церемонії MTV EMA 2022

Церемонія відбулася у Дюссельдорфі.

Kalush Orchestra виступили на церемонії MTV EMA 2022
Kalush Orchestra виступили на MTV EMA 2022
© Суспільне мовлення

Український гурт Kalush Orchestra виступив на церемонії нагородження премією MTV Europe Music Awards, яка пройшла в Дюссельдорфі. Колектив став спеціальним гостем церемонії.

Українці виконали пісню Stefania, з якою цього року перемогли на «Євробаченні». Постановкою спеціального виступу для MTV EMA 2022 займався хореограф Костянтин Томільченко.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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