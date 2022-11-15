Маша Єфросиніна у стильному вбранні показала найбільші тренди 2022 року: фото
Напередодні зими та перших морозів чимало модниць задумалися, якими трендовими фасонами жіночого одягу урізноманітнити чи оновити базовий гардероб. theLime вирішив докладніше розповісти, яким моделям віддає перевагу популярна телеведуча, громадський діяч і блогер Маша Єфросиніна, інформує
Ведуча, як і багато інших українських селебриті, намагається стежити за трендами і часто публікує у соціальній мережі Instagram фото своїх луків як у повсякденному житті, так і зі зйомок та різноманітних заходів.
Цього разу Єфросиніна поділилася коротким відео у трендових образах. На першому з них вона постала у стильному луці з деніму, заправивши джинсову сорочку з об'ємною кишенею у джинси кльош. Свій образ вона доповнила бежевими туфлями-човниками на високих підборах.
Також телеведуча приміряла стриманий чорно-білий образ, що складається із широких штанів з високою лінією талії та теплого светра, рукави якого вона закатала, оголивши таким чином найтоншу частину тіла – зап'ястя. Одне з них вона підкреслила золотим браслетом у вигляді ланцюгів.
Ще один образ Маші Єфросиніної – у діловому стилі. Вона одягла класичні брюки зі стрілками і блузку кольору запорошеної троянди, яку заправила в штани, підкресливши таким чином лінію талії. Такий лук вона доповнила туфлями-човниками тілесного кольору.
А на святковий захід можна вирушити у стильному монохромному образі, як у Єфросініної, що складається з чорних костюмних штанів прямого крою та білого жилета. Доповнити такий лук можна непомітними прикрасами, класичними туфлями на високих підборах та маленькою сумкою.
Також телеведуча приміряла стильний повсякденний лук з укороченими джинсами насиченого синього відтінку та зеленою блузою з коміром-стійком та без рукавів. У такому образі можна вирушити як на вечірку, так і на ділову зустріч, якщо доповнити його масивним піджаком.