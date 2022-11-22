Дочка Моніки Беллуччі показала найстильніший образ 2022 року

Донька Моніки Беллуччі, як і її знаменита мама, все життя мешкає на дві країни. З дитинства вона знайома з Італією – батьківщиною її матері, та Францією – місцем народження її батька. 19-річна Діва та її 12-річна сестра Леоні з самого дитинства часто подорожували та звикали до зіркового життя.

Сукня зі штанами: дочка Моніки Беллуччі показала найстильніший образ 2022 року

У підлітковому віці старша дочка знаменитої пари вже почала виявляти інтерес до шоу-бізнесу, зробивши ставку на моделінг, і не помилилася. Висока, струнка дівчина з приголомшливими зовнішніми даними та ще й знаменитими батьками швидко увірвалася в модельний бізнес.

В особистому обліковому записі в Інстаграм Діва Кассель опублікувала серію фотографій, зроблених у рамках фотосесії для листопадового випуску журналу Vogue Франція. У рамках зйомки дівчина змінила багато стильних образів від іменитих брендів.

Особливо заповнився один – у кадрі донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя постала у класичних штанах зі стрілками довжиною в підлогу, а зверху накинула трендову трикотажну сукню з асиметричною спідницею та подовженими рукавами. Її образ завершили темно-коричневі лофери із круглим носком.

Сукня зі штанами: дочка Моніки Беллуччі показала найстильніший образ 2022 року

Прийом одягати штани із сукнею знову повернувся в моду минулого року, і багато брендів досі вводять його до своїх колекцій. Не багато людей були готові до такої стилізації у звичайному житті, а ось знаменитості та модні блогери спробували майже всі.

Сукня зі штанами: дочка Моніки Беллуччі показала найстильніший образ 2022 року

Сукня зі штанами: дочка Моніки Беллуччі показала найстильніший образ 2022 року
Сукня зі штанами: дочка Моніки Беллуччі показала найстильніший образ 2022 року

Нагадаємо, донька Моніки Беллуччі у прозорій сукні та діамантах засвітила білизну у фотосесії для глянцю.


Анастасия Березовская, Тудей





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