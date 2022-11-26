У Катарі спалахнула масштабна пожежа біля фан-зони ЧС-2022: фото та відео

Біля футбольного стадіону "Лусаїл", на якому проходять матчі Чемпіонату світу з футболу 2022, спалахнула масштабна пожежа, інформує Апостроф .

Кадри інциденту опублікував у соцмережах італійський журналіст Франко Крістофанелі, який висвітлює мундіаль у Катарі.

За інформацією кореспондента, пожежа сталася у місті Лусаїл, яке розташоване за 15 кілометрів від Дохи. Інцидент трапився біля однойменного стадіону та фан-зони, де розташувалися іноземні туристи.

Величезний стовп чорного диму було видно з кількох районів міста. Крістофанелі наголосив, що на місце НП оперативно прибули рятувальники, які швидко ліквідували спалах.

Варто зазначити, що стадіон "Лусаїл", поряд з яким спалахнула пожежа, має прийняти фінальний матч Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Інформація про постраждалих або жертви внаслідок НП на території фан-зони поки не надходила.