Названо переможців премії American Music Awards 2022

У Лос-Анджелесі відбулося вручення музичної премії American Music Awards 2022. Як повідомляється на сайті нагороди , цього року тріумфатором стала Тейлор Свіфт, яка перемогла одразу у шести категоріях.

Так, вона була відзначена як найкращий артист, найкраща поп-виконавиця та найкраща кантрі-виконавиця, а також отримала нагороду за платівку Red, яка була визнана найкращим поп-альбомом та найкращим кантрі-альбомом, а також нагороджена за найкраще музичне відео.