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2022-11-21
Названо переможців премії American Music Awards 2022
Тріумфатором цього року стала Тейлор Свіфт.
Тейлор Свіфт здобула шість нагород American Music Awards 2022© Taylor Swift/Instagram
У Лос-Анджелесі відбулося вручення музичної премії American Music Awards 2022. Як повідомляється на
Так, вона була відзначена як найкращий артист, найкраща поп-виконавиця та найкраща кантрі-виконавиця, а також отримала нагороду за платівку Red, яка була визнана найкращим поп-альбомом та найкращим кантрі-альбомом, а також нагороджена за найкраще музичне відео.
Фаїна Вауліна, ZN.ua