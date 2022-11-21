Названо переможців премії American Music Awards 2022

Тріумфатором цього року стала Тейлор Свіфт.

Названо переможців премії American Music Awards 2022
Тейлор Свіфт здобула шість нагород American Music Awards 2022
© Taylor Swift/Instagram

У Лос-Анджелесі відбулося вручення музичної премії American Music Awards 2022. Як повідомляється на сайті нагороди, цього року тріумфатором стала Тейлор Свіфт, яка перемогла одразу у шести категоріях.

Так, вона була відзначена як найкращий артист, найкраща поп-виконавиця та найкраща кантрі-виконавиця, а також отримала нагороду за платівку Red, яка була визнана найкращим поп-альбомом та найкращим кантрі-альбомом, а також нагороджена за найкраще музичне відео.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Jerry Heil заінтригувала спільною піснею з польським виконавцем: "Вже зовсім скоро..."Jerry Heil заінтригувала спільною піснею з польським виконавцем: "Вже зовсім скоро..."
Брітні Спірс заговорила про розваги з минулого і стурбувала заявами: "Якась плутанина"Брітні Спірс заговорила про розваги з минулого і стурбувала заявами: "Якась плутанина"
Голді Хоун зробила рідкісний вихід у світ: як зараз виглядає 76-річна дружина Курта РасселаГолді Хоун зробила рідкісний вихід у світ: як зараз виглядає 76-річна дружина Курта Рассела
Монатик опинився у несподіваному місці під час повітряної тривоги: "Діти були у захваті"Монатик опинився у несподіваному місці під час повітряної тривоги: "Діти були у захваті"
Кетрін Зета-Джонс здійснила рідкісний вихід у світ - виглядає набагато молодше свого вікуКетрін Зета-Джонс здійснила рідкісний вихід у світ - виглядає набагато молодше свого віку
Блок рекламы


Похожие новости
Названо номінантів на здобуття премії «Греммі»Названо номінантів на здобуття премії «Греммі»
Маша Єфросиніна у стильному вбранні показала найбільші тренди 2022 року: фотоМаша Єфросиніна у стильному вбранні показала найбільші тренди 2022 року: фото
Kalush Orchestra виступили на церемонії MTV EMA 2022Kalush Orchestra виступили на церемонії MTV EMA 2022
Названо номінантів на отримання Шевченківської преміїНазвано номінантів на отримання Шевченківської премії
У 2022 році від аномальної спеки у Європі загинуло щонайменше 15 тисяч осіб – ВООЗУ 2022 році від аномальної спеки у Європі загинуло щонайменше 15 тисяч осіб – ВООЗ
Названо трьох лідерів голосування за склад журі Нацвідбору на «Євробачення»Названо трьох лідерів голосування за склад журі Нацвідбору на «Євробачення»
Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями премії MTV Europe Music Awards 2022Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями премії MTV Europe Music Awards 2022
Названо лауреатів національної премії «Кіноколо»Названо лауреатів національної премії «Кіноколо»
Емма Вотсон коротко підстриглася і показала найтрендовішу коротку стрижку 2022 рокуЕмма Вотсон коротко підстриглася і показала найтрендовішу коротку стрижку 2022 року
Вона – втілення досконалості: названо ім'я найкрасивішої жінки у світіВона – втілення досконалості: названо ім'я найкрасивішої жінки у світі
Последние новости
Подгружаем последние новости