Арнольд Шварценеггер з'явився у кліпі Kalush Orchestra та заговорив українською мовою: "Це потужне послання"

Переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra показали кліп, у якому знявся Арнольд Шварценеггер

Голлівудська зірка Арнольд Шварценеггер взяв участь у зйомках кліпу українського гурту та переможців торішнього "Євробачення" Kalush Orchestra. Ролик з'явився на ютуб-каналі виконавців день тому і вже зібрав майже 100 тисяч переглядів (щоб подивитись відео, доскролльте новину до кінця).

Так, на початку кліпу Shchedryi Vechir, знятого у стилістиці легендарної комп'ютерної гри GTA – San Andreas, Шварценеггер озвучує своє послання українцям:

"Це потужне послання всьому українському народу, особливо зараз, у цей дуже важкий час, кожен може мати мрію. І кожен може втілити її в реальність", - сказав Шварценеггер.

А наприкінці відеороботи голлівудський актор з'являється у кадрі разом із усіма учасниками колективу Kalush Orchestra.

"Коли ми були в США в турі, зняли відео на одну з наших пісень. Чисто на гавкіт, навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали у грі GTA - San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію" Щедрівки" та побували в Арнольда Шварценеггера в гостях", - поділився фронтмен гурту Олег Псюк.

Зазначимо, що раніше у своїх соцмережах хлопці з Kalush Orchestra похвалилися шанувальникам, що побував у гостях у легендах Голлівуду "залізного Арні". Шварценегер сам запросив українських музикантів до себе додому. На подяку артисти подарували актору фірмовий подарунок – рожеву панамку.