Тіна Кароль змусила німців заспівати українською

Співачка Тіна Кароль виступила в новорічну ніч у Берліні в онлайн-концерті, який транслювався по німецькому телебаченню. Українська зірка виконала в дуеті з лідером популярної німецької групи Alphaville Маріаном Голдом популярну композицію Forever young. Під впливом Тіни німець заспівав українською.

Тіна Кароль змусила німців заспівати українською на фоні Бранденбурзьких воріт

Свій дует з Маріаном Голдом Тіна опублікували в Іnstagram.

Тіна переконала свого партнера проспівати кілька слів із цієї пісні українською мовою: "Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько”. Вийшло дуже зворушливо.

"Forever young. Завжди жива. Гiмн на вci часи і покоління. Дякую @alphaville.music за твій поклик сердця бути з українцями. Твій український куплет вийшов надзвичайно зворушливим!", - підписала Тіна свій виступ із лідером німецького гурту.

Сама Тіна, попри те, що виступ відбувався новорічної доби на відкритому повітрі, виглядала напрочуд гарно. Вітер не зіпсував їй зачіски, і аномально теплий кінець грудня не перехоплював співакам подиху колючими поривами вітру. Для виступу українка вдягнула довгу сукню із блакитним верхом, що плавно переходить у жовтий низ, а на плечі накинула просторе блакитне пальто, що дуже пасувало до її очей та розпущеного русявого волосся.

Виступ проходив у Берліні на тлі знаменитих Бранденбурзьких воріт. Незважаючи на пізню добу, площа була вщент заповнена глядачами. Німці завзято підспівували дуету та не пожаліли для артистів оплесків.

"Wow, я так люблю цю композицію! Вийшло дуже зворушливо, аж мурахи!)", "Тіно, дякую!! Ви -гордість!!", "Неймовірний дует і виконання! Пишаємося. Завжди жива, вона була, і є жива. Україна понад усе", "Дуже красиве виконання", "Ооооо!!!! Це означае,що я не помилилася!!! В новорiчну нiч вмикнула телевiзор в Нiмеччинi i здалося менi, шо побачила я Тiну Кароль!!! Таки не здалося!!!!", - прокоментували цей дует фоловери Тіни Кароль.

Нагадаємо, Тіна Кароль нещодавно порадувала шанувальників своїм фото без макіяжу. Навіть без концертного гриму 37-річна українська зірка виглядає дуже свіжою і молодою.


Марченко Любов, Тудей





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Тіна Кароль змусила німців заспівати українськоюТіна Кароль змусила німців заспівати українською
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