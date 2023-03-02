Це було жахливо: Тіна Кароль згадала, як втекла в монастир на початку війни

Як і багато артистів, Тіна Кароль зустріла початок повномасштабної війни в Україні. 24 лютого співачка заявила в Instagram, що вирішила "усамітнитися в монастирі для молитви" і що "залишиться там надовго". Проте невдовзі артистка переїхала до Європи і розпочала концертну діяльність на підтримку України.

В інтерв'ю "Vogue Чехія та Словаччина" Кароль розповіла, чому її плани так швидко змінилися, інформує Апостроф .

Фото: Vogue CS

Іноді я відвідую монастир, щоб помолитися і заспокоїти свої розум і душу, що я і зробила 24 лютого. Це місце тиші та спокою, але тієї ночі черниці порушили обітницю мовчання, плакали і дзвонили своїм рідним. Це було жахливо, тому що весь монастир був наповнений криком та молитвами за спасіння душ", - розповіла співачка.

Після переїзду до Європи Кароль відчула себе "не зіркою, а біженкою". При цьому вона вирішила поєднати свою безпосередню професію з культурною дипломатією.

"Я вірю, що моє мистецтво може когось надихнути, більше розповісти про Україну як про гідну та захоплюючу країну. Це частина спільної боротьби за перемогу. М'яка сила - мій бойовий фронт", - висловилася Кароль.