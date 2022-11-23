Анджеліна Джолі в пальто-халаті показала, як стильно носити трендовий верхній одяг 2022 року

Анджеліна Джолі здійснила рідкісний вихід у світ, потрапивши до об'єктивів папараці на виході з веганського ресторану. Актриса, як завжди, продемонструвала свою любов до мінімалізму та стильних класичних речей. Як носити пальто-халат можна піддивитися на прикладі голлівудської знаменитості.

Новий тиждень, 20 листопада, колишня дружина Бреда Пітта розпочала з вечері у популярному веганському ресторані Crossroads у Лос-Анджелесі.

Для виходу у світ Анджеліна Джолі одягла наймодніше пальто цієї осені та зими. Попри те, що пальто з каптурами відходять на другий план, фасон верхнього одягу актриси можна назвати позачасовим. Тонке вовняне пальто-халат не має гудзиків, а лише пояс, широкі вільні рукави та масивний капюшон.

Образ артистка завершила класичними широкими брюками, а під низ, зважаючи на все, одягла або білий лонгслів з глибоким декольте, футболку або топ. А образ завершила нюдовими туфлями від іменитого бренду з червоною підошвою та невеликою стьобаною сумочкою білого відтінку на довгому ремінці.

Волосся Анджеліна Джолі залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Рідкісна поява зірки відбулася через кілька днів після того, як у Мережі з'явилися чутки, що Бред Пітт крутить роман з молодою дівчиною. У Мережу потрапили фото актора та ексдружини зірки серіалу "Щоденники вампіра" Пола Веслі – 29-річної Інес де Рамон.

Нагадаємо, 25-річну українку Марину Мазепу помітили на побаченні із 60-річним фронтменом Red Hot Chili Peppers.