Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями премії MTV Europe Music Awards 2022

Український гурт Kalush Orchestra, який цього року переміг на «Євробаченні», стане спеціальним гостем щорічної премії MTV Europe Music Awards. Цього року церемонія нагородження відбудеться 13 листопада у Дюсельдорфі, повідомляє «Євробачення Україна».

Спеціально для церемонії нагородження гурт готує окремий виступ. Його постановкою займається український хореограф Костянтин Томільченко.