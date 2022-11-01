Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями премії MTV Europe Music Awards 2022

Церемонія нагородження відбудеться 13 листопада.

Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями премії MTV Europe Music Awards 2022
Kalush Orchestra виступлять на MTV Europe Music Awards 2022

Український гурт Kalush Orchestra, який цього року переміг на «Євробаченні», стане спеціальним гостем щорічної премії MTV Europe Music Awards. Цього року церемонія нагородження відбудеться 13 листопада у Дюсельдорфі, повідомляє «Євробачення Україна».

Спеціально для церемонії нагородження гурт готує окремий виступ. Його постановкою займається український хореограф Костянтин Томільченко.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Блондинка з "Жіночого кварталу" вийшла з декрету, вразивши виглядом: "Нарешті я в строю"Блондинка з "Жіночого кварталу" вийшла з декрету, вразивши виглядом: "Нарешті я в строю"
"Данилко в жюрі!": що відомо про фінал Нацвідбору "Евробачення", який відбудеться набагато раніше"Данилко в жюрі!": що відомо про фінал Нацвідбору "Евробачення", який відбудеться набагато раніше
52-річна Наомі Кемпбелл вразила фігурою поряд із молоденькою колегою Хадід: "Вау, здатні"52-річна Наомі Кемпбелл вразила фігурою поряд із молоденькою колегою Хадід: "Вау, здатні"
Каменських розповіла, як тепер їй живеться у Києві у неспокійний час: "Багато часу проводжу на..."Каменських розповіла, як тепер їй живеться у Києві у неспокійний час: "Багато часу проводжу на..."
"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Зустрів з домашнім ослом: Kalush Orchestra сходили в гості до Арнольда ШварценеггераЗустрів з домашнім ослом: Kalush Orchestra сходили в гості до Арнольда Шварценеггера
Названо лауреатів національної премії «Кіноколо»Названо лауреатів національної премії «Кіноколо»
Емма Вотсон коротко підстриглася і показала найтрендовішу коротку стрижку 2022 рокуЕмма Вотсон коротко підстриглася і показала найтрендовішу коротку стрижку 2022 року
Kalush Orchestra розповіли, скільки зібрали для України в Європі та анонсували новий турKalush Orchestra розповіли, скільки зібрали для України в Європі та анонсували новий тур
"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні
Міс США 2022: як виглядає переможниця конкурсу краси Р'Боні ГебріелМіс США 2022: як виглядає переможниця конкурсу краси Р'Боні Гебріел
Kalush Orchestra отримали новий кубок переможців «Євробачення»Kalush Orchestra отримали новий кубок переможців «Євробачення»
Знову скандал: глядачі незадоволені рішенням журі нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2022"Знову скандал: глядачі незадоволені рішенням журі нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2022"
Батьки зірки "Танці зі зірками" Харлан п'ять місяців ночують під землею: "Якщо доведеться, постануть перед танками"Батьки зірки "Танці зі зірками" Харлан п'ять місяців ночують під землею: "Якщо доведеться, постануть перед танками"
Зендая з ультраглибоким декольте в червоній сукні викликала фурор на афтерпаті премії ЕмміЗендая з ультраглибоким декольте в червоній сукні викликала фурор на афтерпаті премії Еммі
Последние новости
Подгружаем последние новости