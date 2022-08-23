Kalush Orchestra анонсували великий збір на День незалежності

Гурт закликає задонатити по 24 гривні на реабілітацію захисників Маріуполя, інформує ZN.ua.

Kalush Orchestra анонсували великий збір на День незалежності
Kalush Orchestra збирають гроші на реабілітацію захисників Маріуполя
© EBU / CORINNE CUMMING

Український гурт Kalush Orchestra, який цього року переміг на «Євробаченні», анонсував великий 24-годинний збір, який відбудеться у День незалежності, 24 серпня. Усі зібрані кошти будуть передані на реабілітацію захисників Маріуполя та «Азовсталі».

Учасники гурту пропонують усім охочим задонатити по 24 гривні на спеціально створену банку у «Монобанку». Реквізити обіцяють опублікувати о 00:01 24 серпня.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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