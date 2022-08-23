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2022-08-23
Kalush Orchestra анонсували великий збір на День незалежності
Гурт закликає задонатити по 24 гривні на реабілітацію захисників Маріуполя, інформує
Kalush Orchestra збирають гроші на реабілітацію захисників Маріуполя© EBU / CORINNE CUMMING
Український гурт Kalush Orchestra, який цього року переміг на «Євробаченні», анонсував великий 24-годинний збір, який відбудеться у День незалежності, 24 серпня. Усі зібрані кошти будуть передані на реабілітацію захисників Маріуполя та «Азовсталі».
Учасники гурту пропонують усім охочим задонатити по 24 гривні на спеціально створену банку у «Монобанку». Реквізити обіцяють опублікувати о 00:01 24 серпня.
Фаїна Вауліна, ZN.ua