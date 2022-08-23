Kalush Orchestra анонсували великий збір на День незалежності

Український гурт Kalush Orchestra, який цього року переміг на «Євробаченні», анонсував великий 24-годинний збір, який відбудеться у День незалежності, 24 серпня. Усі зібрані кошти будуть передані на реабілітацію захисників Маріуполя та «Азовсталі».

Учасники гурту пропонують усім охочим задонатити по 24 гривні на спеціально створену банку у «Монобанку». Реквізити обіцяють опублікувати о 00:01 24 серпня.