Кетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з чоловіком у день 22-ї річниці весілля - щасливі та засмаглі

Днями Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас відзначили 22-у річницю весілля. До шлюбу британська актриса та американський актор зустрічалися два роки. З шанувальниками зірка поділилася рідкісним спільним фото із чоловіком.

Щасливі та засмаглі: Кетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з чоловіком у день 22-ї річниці весілля

В особистому обліковому записі в Інстаграм зірка фільмів про Зорро опублікувала рідкісне фото, зроблене під час відпочинку. У кадрі актори позують разом за столом. Майкл Дуглас, якому у вересні виповнилося 78 років, і Кетрін Зета-Джонс, яка відзначила зі своїм чоловіком одного дня своє 53-річчя, позують цілуючись.

"22 роки і 1 день! Все в дрібних деталях… Я люблю тебе, дорогий. Щасливої річниці", - зазначила у публікації Кетрін Зета-Джонс.

У кадрі Майкл Дуглас постав без футболки, а Кетрін Зета-Джонс позує в купальнику, туніці та солом'яному капелюшку. Невідомо, коли було зроблено це фото – чи нове воно, чи архівне.

Щасливі та засмаглі: Кетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з чоловіком у день 22-ї річниці весілля

Шанувальники активно вітають пару з роковинами, відзначаючи, що їхня любов є для багатьох прикладом. Маючи різницю у віці 25 років, переживши проблеми зі здоров'ям, вони змогли зберегти кохання та повагу один до одного. Понад 10 років тому Майкл Дуглас бився з раком гортані, у той же період Кетрін Зета-Джонс лікувалася від біполярного розладу, а у 2013 році вони ледь не розлучилися.

Нагадаємо, 53-річна Кетрін Зета-Джонс зробила рідкісний вихід у світ - дуже молодо виглядає.


Анастасия Березовская, Тудей





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